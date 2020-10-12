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Рубрика: Происшествия

В Петербурге обокрали квартиру артиста балета

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция устанавливает личность преступника, который обокрал квартиру на проспекте Энгельса.

В Петербурге фигурантку "дела онкологов" отправили под домашний арест

По информации регионального ГУ МВД России, с заявлением о пропаже денег и драгоценностей к правоохранителям обратился владелец жилья, артист балета одного из петербургских театров.

По предварительной версии, во время отсутствия хозяина неизвестный преступник сумел подобрать ключи к входной двери, его добычей стали 120 тысяч рублей и ювелирные украшения.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", - рассказали в полиции. - Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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