В Петербурге обокрали квартиру артиста балета

Петербургская полиция устанавливает личность преступника, который обокрал квартиру на проспекте Энгельса.

По информации регионального ГУ МВД России, с заявлением о пропаже денег и драгоценностей к правоохранителям обратился владелец жилья, артист балета одного из петербургских театров.

По предварительной версии, во время отсутствия хозяина неизвестный преступник сумел подобрать ключи к входной двери, его добычей стали 120 тысяч рублей и ювелирные украшения.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", - рассказали в полиции. - Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.