В Петербурге обсудят проблемы исторической памяти Второй мировой войны

15-16 октября на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пройдет Третья международная научно-образовательная конференция "СССР во Второй мировой войне (1939-1945 годов): проблемы исторической памяти".

Как сообщает пресс-служба СПбПУ, изначально конференция должна была состояться в апреле, но из-за пандемии ее перенесли на осень. К форуму уже выпущен сборник, в котором опубликованы научные статьи семидесяти трех авторов. Это авторитетные исследователи не только из России, но и из Израиля, Великобритании, Италии, Болгарии, Литвы, Украины, Казахстана, Узбекистана. Также в конференции примут участие 16 историков из Белоруссии.

В связи с пандемическими ограничениями иностранные делегаты выступят по видеосвязи.

Конференция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, второй год подряд форум получает грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).