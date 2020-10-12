В Петербурге умер от коронавируса директор Горного парка "Рускеала"

Основатель и директор Горного парка "Рускеала" Александр Артемьев умер от коронавируса. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге.

Именно он из заброшенного рудника создал жемчужину Карелии, посмотреть на которую приезжают туристы со всего мира, написал на своей странице в ВКонтакте глава республики.

Благодаря идеям и предложениям Александра Артемьева в Карелии есть уникальный фестиваль "Ruskeala Simfony" и знаменитый Рускеальский ретро-экспресс. Он перевозит путешественников из города Сортавалы в поселок Рускеалу. Это единственный ежедневный поезд в России на паровозной тяге.

На сегодняшний день в Карелии заболели коронавирусом 4701 человек. Прирост за 11 октября - 21 житель республики.