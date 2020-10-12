В России восстановят сотни дорог для отдыха и путешествий

Вятская Швейцария, кладбище динозавров, "Планета океан", уникальные озера и водопады. Все это станет доступнее, благодаря комфортным дорогам.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает, что в России отремонтируют более 400 участков трасс и магистралей, ведущих к туристическим объектам. На некоторых из них работы закончены еще в прошлом году. Другие - отремонтируют в 2020-2021 годах.

Корреспонденты "Российской газеты" отправились в путешествие.

Виктор Гюго приведет к "Планете океан"

Калининград. Этим летом Музей Мирового океана пережилтуристический бум. За три месяца его посетили 332 тысячи человек. Фото: Ульяна Вылегжанина/РГ

В Калининграде ремонтируют улицы Виктора Гюго и Маршала Баграмяна, ведущие к единственному в России комплексному морскому музею - Музею Мирового океана.

На его территории представлены научно-исследовательские корабли, подводная лодка, гидросамолет, рыболовецкий траулер, плавучий обитаемый маяк, выставочные корпуса и Парк науки. Только в прошлом году музей посетили почти 700 тысяч гостей - при населении Калининграда в полмиллиона человек.

О том, что улицы, ведущие к музею, нуждаются в ремонте, представители учреждения культуры говорили властям давно. Особую актуальность этот вопрос приобрел в связи со строительством на музейной набережной нового корпуса "Планета Океан". Этот огромный голубой зеркальный шар, который, говорят, виден даже из космоса, вскоре станет новой точкой притяжения туристов.

Калининград. Ремонтные работы стартовали летом, а завершатся весной следующего года. Фото: Ульяна Вылегжанина/РГ

Ремонтные работы стартовали летом. Поначалу местный водоканал заменил сети, затем строители приступили к ремонту дорожного полотна и тротуаров. Этот проект - переходящий, мероприятия завершатся весной 2021 года.

"Мы благодарны за включение улиц Виктора Гюго и Маршала Баграмяна в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорит начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева. - Музей участвовал в согласовании проекта дорожных работ. Речь идет о въездах, выездах, парковках для легковых автомобилей, карманах для туристических автобусов, пешеходных переходах, расположенных вблизи учреждения. В результате все эти дорожные элементы будут максимально удобными для наших посетителей".

Этим летом, когда в Калининградской области разрешили работать музеям и отменили обязательную самоизоляцию для туристов из других субъектов РФ, Музей Мирового океана уже пережил небольшой туристический бум. С июля по сентябрь его посетили 332 тысячи человек - на 44 тысячи больше, чем в третьем квартале прошлого года. В музее надеются, что в следующем году посетителей станет больше, в том числе благодаря отремонтированным дорогам и удобным парковкам.

По дороге к динозаврам

Кемерово. Уникальное кладбище динозавров привлекает ученых и туристов со всего мира. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей.

В Кузбассе ремонтируют дорогу на малую родину летчика-космонавта СССР Алексея Леонова. Маршрут от города Мариинска до деревни Листвянка Тисульского района - один из ключевых в региональных планах по выполнению нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Первый отрезок Усть-Чебула - Дмитриевка, протяженностью в 7,8 километра - привели в порядок еще в 2019 году. А в этом работы продолжились на участке Дмитриевка - Усть-Серта.

В село Шестаково к знаменитому палеонтологическому комплексу - кладбищу динозавров - можно попасть, если сразу за Усть-Сертой свернуть направо. Каждую весну после половодья здесь, в обнажениях осадочных пород возрастом до 135 миллионов лет можно видеть костные остатки доисторических животных - от динозавров до мамонтов. Первые находки в Шестаково были сделаны еще в 1953 году.

"Кости динозавров раннего мелового периода тогда были найдены случайно, кстати, при строительстве дороги", - рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского госуниверситета Степан Иванцов. А шесть лет назад здесь обнаружили массовое захоронение скелетов пситтакозавров сибирских и остатки гигантского зауропода. Это уникальное место привлекает ученых-палеонтологов со всего мира. И каждое лето Кузбасский государственный краеведческий музей организует сюда автобусные экскурсии.

Дорога от Дмитриевки до Усть-Серты, пожалуй, самый проблемный участок. Гравийку, которой два десятка лет, разбивают в хлам транзитные фуры, которые сплошным потоком движутся в Красноярский край и Хакасию, минуя федеральную трассу. В этом году реконструируют как раз те самые 7,4 километра, где после дождей - хлябь, в жару - пыль столбом, а зимой - сугробы.

Кемерово. Полотно дороги прослужит в три раза - до 24 лет, благодаря новым материалам. Фото: Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Специалисты устроили земляное полотно, которого здесь фактически не было, настелили слои основания дороги, а после - уложили асфальтобетонное покрытие на всем протяжении участка. То есть, по сути, построили новую дорогу. Использовали при этом асфальтобетонные смеси высокой прочности, способные увеличить срок службы полотна в три раза - до 24 лет.

Работы завершатся нынешней осенью. А в ближайшие три года ремонт проведут и на участке Усть-Серта - Листвянка - Усть-Колба. За пять лет на ремонт 39 девяти километров дороги Мариинск - Листвянка, как уточнили в региональном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса, направят почти миллиард рублей.

Жемчужины Вятки

Киров. Семиметровый Береснятский водопад бурлит в Вятской Швейцарии. Фото: Сайт https://kirov-portal.ru/

Дорога Киров - Советск - Яранск очень важна для Кировской области. Одна из основных транспортных артерий протяженностью 208,8 километра ведет сразу к трем значимым туристическим объектам - государственному природному заказнику "Пижемский" в Советском районе, озеру Лежнинскому в Пижанском районе и Троицкой церкви в Яранске.

Главное украшение заказника - бассейн реки Немды. Краеведы называют эти места Вятской Швейцарией. На правом берегу излюбленным местом туристов и альпинистов стал скальный массив "Камень". Известняковые утесы, начиная со столбообразной скалы "Часовой", тянутся еще на километр.

Неподалеку пещера "Киров-600", глубина которой 26, а протяженность около 150 метров. Кроме того, над Немдой возвышается известняковый Буржатский утес высотой в 30 метров, а в полукилометре от него есть семиметровый Береснятский водопад.

Есть в Кировской области и уникальное Лежнинское озеро - памятник природы регионального значения. Оно удивляет туристов необычной, почти правильной округлой формой и крутыми берегами, напоминающими воронку. Вода чрезвычайно прозрачна. Уникальность озера в том, что его зеркало расположено на 7-8 метров выше уровня текущих в этих местах рек. А еще, по преданию, за четыре века в нем никто не утонул.

Все вятские туристические жемчужины располагаются на участке трассы от Советска до Яранска.

Киров. Дорога Киров – Советск – Яранск ведет к трем туристическим жемчужинам региона. Фото: Яна Шамаева/РГ.

В правительстве Кировской области уверены, что возможность комфортного проезда по отремонтированной дороге обязательно привлечет новых туристов в эти места. Тем более, что в последнее время усиливается тренд на автомобильные путешествия по стране. "Ремонт дороги позволит увеличить географию посетителей, а также повысит доступность проезда к туристическим объектам, - сказали "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Туристов стало больше

Карелия. В биосферном заповеднике "Кивач" находится водопад, воспетый еще Гавриилом Державиным. Фото: Государственный природный заповедник "Кивач".

В Кондопожском районе Карелии на четыре месяца раньше срока отремонтировали 32-километровый участок дороги Шуйская - Гирвас. Стоимость работ - 443,6 миллиона рублей.

Это расстояние связывает в единый маршрут курорт "Марциальные воды", памятники природы у поселка Гирвас, природный заповедник "Кивач" и федеральный детский центр в Спасской Губе, который планируют построить.

Еще в прошлом туристическом сезоне проехать к основным достопримечательностям было проблематично. Мало того что полотно извилистое, так еще и выбоины сплошные. Трасса обновлена по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Она ведет к биосферному заповеднику "Кивач", где находится водопад, воспетый еще Гавриилом Державиным, знаменитым поэтом и губернатором Олонецкой губернии - современной Карелии. Столетия прошли, а водопад по-прежнему величественен и красив.

Только за летние месяцы водопад "Кивач" принял 60 тысяч человек. Это равняется показателям всего прошлого года, сообщил директор Информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин.

Карелия. На четыре месяца раньше срока отремонтировали 32 километра дороги Шуйская – Гирвас. Фото: Пресс-служба правительства Карелии.

Трасса также ведет к санаторию "Марциальные воды", где на источниках бывал Петр Первый. Воды здесь уникальные, в них содержится двухвалентное железо, особенно хорошо усваиваемое организмом.

Власти республики надеются, что отремонтированные дороги повлияют на увеличение туристического потока и в следующем году. А единый маршрут к трем достопримечательностям важен и для дальнейшего социально-экономического развития Кондопожского района.

Улучшили состояние трассы и от Санкт-Петербурга до деревни Морье в Ленинградской области. Именно здесь проходила знаменитая "Дорога жизни". Сегодня она повторяет сухопутный участок магистрали, по которому в годы блокады Ленинграда доставляли продовольствие и эвакуировали людей из города.

Ремонт "Дороги жизни" в Ленинградской области завершили к юбилею Великой Победы. По словам заместителя директора дорожной организации Ильи Банникова, в рамках контракта положили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, заменили барьерные ограждения, нанесли горизонтальные разметки и установили знаки.

На этом участке использовали и современную технологию - метод объемного проектирования. Технология представляет подбор асфальтобетонной смеси с учетом интенсивности потока и средней годовой температуры. Как отметили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, для региона это особенно актуально и продиктовано постоянно растущей интенсивностью движения автомобилей. В зависимости от сезона она составляет от 20 до 40 тысяч машин и автобусов в сутки.

Путь в страну шести озер

Чита. Озеро Арахлей туристы любят за песчаные пляжи, рыбалку и невероятные пейзажи. Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края.

В Забайкальском крае заканчивают реконструкцию трассы, ведущей к Ивано-Арахлейским озерам. Этот уникальный природный комплекс из шести крупных озер - излюбленное место отдыха жителей Читы - находится всего в 40 километрах от города.

Там обитают свыше десятки видов птиц, млекопитающих и шесть сотен видов растений.

Летом дорога, построенная в 1960-х годах, ежесуточно пропускает до 20 тысяч машин. Однако на такой поток она явно рассчитана не была. Вот и встают в пробках горожане, желающие уехать на природу. Заторы иногда начинаются сразу при выезде из Читы.

Чита. Благодаря новой дороге на Ивано-Архалейские озера смогут приезжать гораздо больше людей. Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был отремонтирован первый десятикилометровый участок: его пустили в обход болотистой местности и расширили до семи метров.

В этом году взялись за следующие десять километров вдоль озера Тасей. Ремонт продолжится и в 2021-м. В общей сложности стоимость работ составит 268 миллионов рублей. Проектом предусмотрена полная замена старого асфальтобетонного покрытия, реконструкция 12 труб и двух мостов.

Благодаря этому Ивано-Архалейские озера смогут посещать гораздо больше людей. Озера Арахлей, Шакша, Иван, Тасей, Иргень, Большой Ундугун издавна притягивают туристов своей красотой и прозрачной водой. Самое популярное из них - Арахлей - нравится забайкальцам и гостям региона песчаными пляжами, рыбалкой и невероятными пейзажами.

На территории одного только сельского поселения "Арахлейское" отдыхают от 600 тысяч и более. Отремонтированная трасса привлечет еще больше туристов. "После ремонта дороги выиграют все ― жители и гости края, которые смогут еще более комфортно добираться до любимых мест, а туристическая сфера - от увеличения числа отдыхающих, - говорит управляющая местной базой отдыха Людмила Насырова.