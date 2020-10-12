В Териберке появился быстрый интернет

В селе Териберка Мурманской области, которая стала одним из самых популярных туристических центров северо-западной части российской Арктики, появился высокоскоростной интернет.

Между Мурманском и Териберкой состоялся интернет-мост, в котором участвовали заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, министр цифрового развития региона Иван Пархоменко.

- Речь идет о выделенной линии интернет, и о беспроводной связи, и об интерактивном телевидении высокого качества, - отметила Оксана Демченко. - Туристы получили возможность быстро делиться впечатлениями от увиденного. А жители села смогут круглосуточно и бесперебойно пользоваться цифровыми сервисами и сотовой связью, смотреть кабельное телевидение.

Для этого в село была проложена оптоволоконная линия связи. Ее предполагалось сдать 15 ноября, но проект удалось реализовать досрочно, несмотря на сложность рельефа и необходимость устанавливать композитные опоры для оптоволоконного кабеля.

Кроме того, в Териберке развернута система видеонаблюдения, здесь установлены четыре онлайн-камеры. Одна из передает видеоизображение с пляжа, две - с улицы Школьной, четвертая - с Пионерской улицы. Это позволит не только видеть жизнь древнего рыбацкого села из любой точки мира в режиме реального времени, но и наблюдать за дорогой, ведущей на знаменитый водопад, находящийся примерно в пяти километрах от села и ставший главной туристической достопримечательностью Териберки. Благодаря камерам появилась возможность отслеживать поведение туристов и видеть тех, кто оставляет после себя мусор.