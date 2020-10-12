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12.10.2020 11:28

На Каспии начался второй этап бурения месторождения Филановского

Текст: Наталья Коротченко
В Астраханской области начался второй этап эксплуатационного бурения нефтегазового месторождения имени В. Филановского. Старт нового этапа объявили зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов и президент "Лукойла" Вагит Алекперов на морском ледостойком стационарном комплексе №2 в северном Каспии.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Председатель правительства региона Александр Шарыкин, принявший участие в церемонии по поручению губернатора Игоря Бабушкина, подчеркнул, что нефтегазовая отрасль задаёт темпы развития региона, и выразил благодарность руководству компании за участие в областных социальных программах.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, месторождение Филановского введено в эксплуатацию в 2016 году, через два года объем добычи нефти достиг проектного уровня в 6 миллионов тонн в год, который с запуском второго этапа будет поддерживаться. Всего "Лукойл" открыл на шельфе Каспия десять месторождений, инвестиции превысили $9 млрд.
На астраханских верфях строят новые объекты для нефтяников Каспия

- "Лукойл" с нуля открыл для России новую нефтегазовую провинцию на Каспии, - сообщил Юрий Борисов. По его словам, развитие месторождений в регионе является одной из точек роста российской нефтепромышленности.

На рабочей встрече зампредседателя правительства РФ и губернатора Игоря Бабушкина отмечались перспективы развития судостроительной отрасли, в том числе, благодаря заказам на нефтяные платформы. Кроме того, в связи с изменениями законодательства, российские судопроизводители получили преференции.

- Необходимо, чтобы на рынке нашей страны доминировала отечественная продукция, - сказал Борисов, отметив, что рассматривается возможность развития лизинговых программ.

Игорь Бабушкин сообщил, что темпы развития судостроения в регионе выросли, в том числе, благодаря восстановлению обанкротившемуся судозаводу в поселке Красные Баррикады: создана одна тысяча рабочих мест, есть заказы на ближайшие полтора-два года.

Губернатор подчеркнул, что Астраханская область начала строить дноуглубительную технику: на заводе "Лотос" состоялась закладка двух земснарядов, в следующем году планируется еще два.

- Для нас это очень важно,- отметил Игорь Бабушкин. - Во-первых, это поддержка производства, а во-вторых, необходимо развивать судоходные пути, расчищать и дноуглублять каналы-рыбоходы.

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