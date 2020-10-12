На Кубани мужчина убил полуторамесячного сына и сожительницу

В Славянском районе Кубани задержан 37-летний местный житель. Он подозревается в убийстве 36-летней сожительницы и полуторамесячного сына. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что они втроем проживали в одной из квартир дома по улице Зеленой в поселке Целинном. Со слов подозреваемого, в ночь на 11 октября этого года во время распития алкогольных напитков женщина предъявляла фигуранту претензии по поводу того, что он нигде не работает. В ответ на критику мужчина нанес не менее одного удара ребенку в область головы, убив его. Женщина стала убегать, но злоумышленник догнал ее, нанес не менее двух ударов ножом в область спины и лег спать.

На следующий день фигурант сообщил о содеянном знакомой, которая в свою очередь вызвала на место бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевших, которая наступила в результате причиненных им повреждений.

В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в отношении фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.