Назначен ректор Крымского федерального университета

Андрей Фалалеев, который с 2017 года работал ректором Крымского федерального университета, избавился от приставки и.о. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении ректором. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Фактически возглавив вуз в 2017-м, Фалалеев заявил, что университет должен стать опорой для региона в наращивании кадрового потенциала и драйвером инновационного процесса. Также новый руководитель заявил о намерении сделать КФУ одним из ведущих и престижных вузов России. И этой задаче университет строго следует во всех направлениях - будь то поиски альтернативных источников воды, работа над выращиванием безвирусного посадочного материала для АПК или создание новейших материалов для хранения данных.

- Для меня ничего не поменялось, я буду продолжать работать, как планировал, отметил Фалалеев, комментируя сегодняшнее утверждение в должности. - У нас большой горизонт задач. Это назначение - подтверждение того, что мы выбрали правильный курс. Впереди у нас много работы.

Справка "РГ"

Андрей Павлович Фалалеев - профессор, доктор технических наук. Родился 9 февраля 1972 года в Керчи Крымской области. В 1993 году с отличием закончил Севастопольский приборостроительный институт (ныне Севастопольский госуниверситет). С 2008 года занял должность проректора по научной работе СевНТУ. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2013 году - докторскую. При создании СевГУ после событий Крымской весны также стал проректором по научной работе.

Имеет более 70 научных работ, две монографии, учебник. Трудился над созданием инжинирингового центра "Изделия микро- и наноэлектроники", разрабатывал и координировал программы двойных магистерских дипломов с британскими университетами, представлял Агентство стратегических инициатив, руководил европейскими образовательными проектами, возглавлял Институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.