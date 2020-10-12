В ДТП под Астраханью пострадали семь человек

Крупная авария с двумя "Газелями" произошла сегодня утром в Икрянинском районе на 36-м километре трассы Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала.

По данным МЧС, столкновение произошло между междугородней маршруткой и бортовой машиной дорожной службы.

В пассажирской "Газели" находилось 13 человек, включая водителя. Удар был большой силы. В итоге двое пострадавших в тяжелом состоянии со множественными ранениями﻿ были доставлены в городскую больницу Астрахани имени Кирова﻿. Остальных приняла Икрянинская районная больница. Всего пострадали семь человек, включая двух детей пяти и десяти лет.

На место ЧП выехала полиция и сотрудники МЧС. Виновника трагедии определит специальная экспертиза.