Синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на курортах России

В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа курортный сезон продлится еще неделю. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"На юге Европейской России по-прежнему мало осадков, а воздух прогревается до 20 градусов. Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей - Воронежской и Липецкой. В Ростовской области, в Краснодарском крае всю неделю +25+27 днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романс Вильфанда.

В этом году бархатный сезон на курортах страны особенно длительный. На Черноморском побережье температура воды сейчас держится на отметке +23 градуса, в Крыму +20+22. У отдыхающих есть еще неделя, чтобы насладиться комфортной погодой в полной мере.

Непривычно теплой для этого сезона погода будет и в Москве. По словам синоптиков, среднесуточная температура продолжит превышать норму на три-четыре градуса. В ночные часы будет не ниже плюс пяти, а днем от 14 до 17 градусов тепла.