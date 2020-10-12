В Ростовской области загорелся крупный рынок

В городе Шахты Ростовской области на территории городского рынка загорелись несколько магазинов.

Сообщение о возгорании торговых павильонов поступило на пульт дежурного в 11 часов утра. ﻿К тушению были привлечены 32 человека и 10 единиц техники.

По данным МЧС по региону, жертв и пострадавших нет. Однако площадь возгорания составила 500 квадратных метров, пожару был присвоен второй ранг сложности.

После ликвидации ЧП экспертам предстоит выяснить причину пожара. По статистике, самыми распространенными причинами являются нарушения правил эксплуатации электроприборов и неисправность электропроводки.