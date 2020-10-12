В Севастополе возник дефицит коек для больных COVID-19

В Севастополе переполнились больницы, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник на аппаратном совещании сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

- С коечным фондом очень напряженная ситуация. Всего развернуто 610 коек. На сегодняшний день занято 623, - рассказал Кулагин.

Инфекционная больница Севастополя заполнена полностью. По словам Кулагина, официально в ней 260 коек, а занято 268. В горбольнице № 9 находятся 247 пациентов с коронавирусом.

Вице-губернатор уточнил, что эти больницы принимают только людей со средним и тяжелым течением заболевания. Более 180 пациентов из общего числа имеют возраст старше 65 лет. В инфекционной больнице также находятся 30 детей. У всех COVID-19 протекает в легкой форме, однако они размещаются вместе с родителями, поскольку детского "ковидного" отделения не предусмотрено.

Для взрослых, которые переносят болезнь в легкой бессимптомной форме, открыто отделение в пансионате "Изумруд". Из 120 коек там уже занято 108.

За последнюю неделю в Севастополе число пациентов с коронавирусом выросло в 1,3 раза по сравнению с предыдущей. Всего с начала пандемии заболело 1355 человек, а за минувшую неделю - 220. Больницы переполнились, потому что выписка пациентов происходит значительно медленнее, чем поступление новых больных. Так, за сутки в "инфекционку" поступило 33 человека, а выписаны только три.

Чтобы исправить ситуацию, решено дополнительно освободить 60 коек в горбольнице № 9, предназначенных для проведения плановых операций. Отделения хирургии, травматологии и ортопедии, урологии и гинекологии возобновили прием плановых пациентов только на прошлой неделе. Больных переведут в горбольницу № 1.

Кроме этого, идут строительные работы во втором корпусе пансионата "Изумруд". Для размещения пациентов необходимо создать систему отопления.