В Сочи мужчина с сыном разбились, упав в обрыв на квадроцикле

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и получения травм у ребенка. По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Андрея Маслова организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

Установлено, что 57-летний мужчина, отдыхая в Лазаревском районе Сочи с детьми, днем 9 октября этого года с семилетним сыном отправился на квадроцикле в лесной массив поселка Нижнее Уч-Дере. Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобза.

В результате от полученных повреждений мужчина скончался, а его сына доставили в больницу, где продолжают оказывать медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СК.