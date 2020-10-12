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12.10.2020 11:37
Рубрика: Происшествия

В Сочи мужчина с сыном разбились, упав в обрыв на квадроцикле

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и получения травм у ребенка. По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Андрея Маслова организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

В Сочи при падении машины с обрыва погиб водитель

Установлено, что 57-летний мужчина, отдыхая в Лазаревском районе Сочи с детьми, днем 9 октября этого года с семилетним сыном отправился на квадроцикле в лесной массив поселка Нижнее Уч-Дере. Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобза.

В результате от полученных повреждений мужчина скончался, а его сына доставили в больницу, где продолжают оказывать медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СК.

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