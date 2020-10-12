В Сочи в дома местных жителей стали заползать пауки-волки

Сейчас в Сочи пауки-волки стали частыми гостями в домах местных жителей. На "нашествие больших пауков" сочинцы пожаловались в соцсетях.

По словам ученого-энтомолога, сотрудника Кавказского заповедника Алексея Бибина, "нашествие" пауков связано с теплой зимой и жарким летом.

- Это происходит год от года в разных регионах страны, и волноваться здесь не о чем, - отметил Алексей Ричардович. - У пауков-волков только название грозное. На самом деле их называют так, потому что они не плетут паутину, а догоняют свою добычу. И опасны они только для мух и комаров.

Как уточнила "РГ" руководитель секции экологии Сочинского отделения Русского географического общества Юлия Набережная, речь не идет ни о какой аномалии - сейчас пауки могут активнее заползать в дома просто из-за того, что на улице становится прохладнее.