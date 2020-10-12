Второй сезон спектакля "Грифон" в Херсонесе собрал 20 000 зрителей

В Херсонесе Таврическом завершился второй сезон мультимедийного спектакля об истории Крыма "Грифон". Об этом сегодня сообщила пресс-служба фонда "Моя история".

- За короткий туристический сезон было проведено 34 показа, постановку посетили более 20 тысяч человек, в том числе 10 тысяч зрителей в рамках благотворительных программ, - рассказали в пресс-службе.

Для сравнения, в первом сезоне 2019 года спектакль посмотрели около 10 тысяч зрителей.

- Интерес к проекту с течением времени не ослабевает, а наоборот, становится выше. Жители Севастополя стали рекомендовать спектакль своим друзьям, родственникам, постояльцам, а многие приходили сами увидеть "Грифон" во второй и третий раз, - считает руководитель фонда Иван Есин.

Постановка была создана по пьесе главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Она сочетает мультимедийные технологии, эффектные режиссерские решения и позволяет окунуться в многовековую историю полуострова.

Как отметили в фонде, спектакль создан в рамках масштабного проекта музеефикации и благоустройства Херсонеса Таврического. Выполнена реставрация памятника "19-я куртина", создана дорожно-тропиночная сети и ночная иллюминация на городище, отремонтирован нижний храма Владимирского собора, готовится проект реставрации Туманного колокола.