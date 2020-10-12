Южноуральцев с СОVID-19 обеспечат бесплатными лекарствами на дому

В Челябинской области принято решение о бесплатном лекарственном обеспечении пациентов, проходящих лечение от вирусных инфекций на дому. На эти цели из регионального бюджета выделено 67 миллионов 387 тысяч рублей, сообщили в понедельник в правительстве региона.

- Эпидемиологическая ситуация напряженная, но контролируемая в части подготовки госпитальных баз и текущей госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус, - сообщила на пресс-конференции первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. - Для тех, кто переносит COVID-19 бессимптомно или в легкой форме и находится под наблюдением врачей на дому, принято решение о бесплатном лекарственном обеспечении. До конца недели эта работа будет организована. Прежде всего, лекарствами будут обеспечены беременные, пожилые люди и дети.

По словам вице-губернатора, на закупку лекарств из регионального бюджета выделено 67 миллионов 387 тысяч рублей. В перечень включены противовирусные и антибактериальные препараты. Покупкой и доставкой лекарств поручено заняться медучреждениям.

По данным минздрава, более трех тысяч южноуральцев сегодня лечится от коронавируса амбулаторно. 70 процентов этих пациентов болеет в легкой форме, в 25 процентах болезнь протекает бессимптомно. Еще пять процентов больных - переведенные домой на долечивание.