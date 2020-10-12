Наталья Комарова провела прямой эфир об обеспечении югорчан жильем

Темой очередного прямого эфира, который провела глава Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram, стало улучшение жилищных условий жителей округа, расселение из аварийных домов, архитектура и дизайн югорских городов.

Напомним: губернатор Югры с периодичностью раз в неделю по своей личной инициативе в формате онлайн встречается с югорчанами, чтобы обсудить проблемы и достижения в ключевых сферах развития округа. Так, темами эфира уже становились образование, спорт, поддержка бизнеса в условиях пандемии и т. д.

Улучшение жилищных условий - один из главных приоритетов работы югорских властей.

- Эту задачу поддерживает и правительство России, помогая региону в решении задач, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, - отметила Наталья Комарова.

Югра активно участвует в реализации национального проекта "Жилье и городская среда", который предполагает ежегодное введение в строй в целом по стране 120 миллионов квадратных метров жилья. В Югре до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 6,3 миллиона "квадратов".

По итогам девяти месяцев лидером по количеству введенного жилья среди муниципалитетов стал Сургут. Причем прямо в ходе прямого эфира в этом городе вручили ключи от новых квартир дома № 5 ЖК "Кедровый". В нем будут проживать 84 участника долевого строительства.

Участники онлайн-встречи обсудили и еще одну очень важную новацию. Урбанисты, архитекторы, строители Югры сегодня активно разрабатывают стандарты комплексного развития территорий.

Эти стандарты предполагают, что в каждом муниципалитете должны быть комфортными, с отличным дизайном, при этом безопасными места общего пользования. Объекты города должны быть органично связаны между собой, по максимуму должно быть сокращено время ежедневных перемещений и т. д. Иными словами, все должно быть устроено для комфортной и удобной жизни людей.

Наталья Комарова подчеркнула, что для внедрения "Югорского стандарта" необходимо ограничить включение новой застройки в сложившуюся часть населенных пунктов, подходить к этому очень вдумчиво и осторожно. Нужно обеспечить экологическую безопасность, пешеходную и транспортную доступность.

- До конца октября мы планируем завершить подготовку "Стандартов" и вынести этот документ на общественные обсуждения, - отметила губернатор.

Урбанист Александр Василюха отметил, что стандарт развития территорий - это качество, которое предоставляется покупателям в комплексном масштабе. Важно, чтобы он был адаптирован под каждый муниципалитет.

Рынок арендного жилья - еще одна важная тема, которую обсудили участники прямого эфира. Сегодня в регионе в целом построено восемь наемных домов и три таких дома социального использования.

Сегодня еще один наемный дом для врачей, педагогов и работников культуры строится в Радужном. Со строительной площадки дома к эфиру присоединился представитель компании-застройщика Рустам Айсин.

- Объект введем уже к концу года. Его проект предусматривает внедрение системы "Умный дом", доступную безбарьерную среду для маломобильных групп населения, - отметил Рустам Айсин.

Кроме того, участники прямого эфира проанализировали меры поддержки в строительной отрасли для всех категорий населения. Отметим: Югра занимает девятое место по объемам выдачи ипотечных кредитов в России.

- Существенное влияние на размер процентной ставки и объемы выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке в 2020 году оказывает федеральная программа льготной ипотеки под 6,5%, -подчеркнул генеральный директор ипотечного агентства Югры Евгений Чепель. - Так, в Югре подано 3462 заявки на получение льготного кредита, из них одобрено 2392 и выдан 871 кредит. В целом, по нашим оценкам, около трети кредитов на новостройки по итогам 2020 года будет выдано в рамках данной программы.