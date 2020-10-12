Наталья Комарова провела прямой эфир об обеспечении югорчан жильем

Новости

Омбудсмен проверит соцслужбы после обнаружения младенца в шкафу 11:13
КНДР показала очень похожую на С-400 систему ПВО 11:10
Захваченное протестующими здание парламента Киргизии возвращено властям 11:08
Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31 в стратосфере 11:05
В 1400 российских школах напишут тесты по стандартам PISA 10:57
Стивен Кинг рекомендует к просмотру российский сериал "Эпидемия" 10:56
Оперштаб: В Москве зарегистрировано 4395 новых случаев COVID-19 10:47
Ученые впервые исследовали влияние структуры фиброза на работу сердца 10:42
Бирюков: В Москве завершается внеплановая проверка газового оборудования 10:20
Российские авиакомпании перевезли в сентябре около 9 млн пассажиров 10:15
На полигоне в Беларуси начались учения стран ОДКБ 10:11
Роспотребнадзор не выявил в работе МХТ имени Чехова серьезных нарушений 09:52
Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в середине 2000-х 09:47
Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:16
В Иркутской области из колонии сбежал опасный преступник 09:12
В Дагестане уничтожены бандиты, расстрелявшие машину полиции 09:05
Двух белорусских оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко 08:55
В Югре официантку вагона-ресторана осудили за кражу со счета клиента 08:53
Доктор Рошаль прокомментировал поведение россиян во время пандемии 08:31
Париж может ввести запрет на продажу "минометов для фейерверков" 08:30
В "Роскосмосе" рассказали о разработке ядерного буксира 07:53
Швейцария снова ввела карантин для россиян 07:45
В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке 07:13
Баскетболисты "Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17 раз 06:48
Эксперт назвал срок службы смартфонов 06:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 10:50
Рубрика: Власть

Наталья Комарова провела прямой эфир об обеспечении югорчан жильем

Текст: Елена Панова
Темой очередного прямого эфира, который провела глава Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram, стало улучшение жилищных условий жителей округа, расселение из аварийных домов, архитектура и дизайн югорских городов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним: губернатор Югры с периодичностью раз в неделю по своей личной инициативе в формате онлайн встречается с югорчанами, чтобы обсудить проблемы и достижения в ключевых сферах развития округа. Так, темами эфира уже становились образование, спорт, поддержка бизнеса в условиях пандемии и т. д.

Улучшение жилищных условий - один из главных приоритетов работы югорских властей.

- Эту задачу поддерживает и правительство России, помогая региону в решении задач, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, - отметила Наталья Комарова.

Югра активно участвует в реализации национального проекта "Жилье и городская среда", который предполагает ежегодное введение в строй в целом по стране 120 миллионов квадратных метров жилья. В Югре до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 6,3 миллиона "квадратов".

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры убедилась, что города округа активно развиваются

По итогам девяти месяцев лидером по количеству введенного жилья среди муниципалитетов стал Сургут. Причем прямо в ходе прямого эфира в этом городе вручили ключи от новых квартир дома № 5 ЖК "Кедровый". В нем будут проживать 84 участника долевого строительства.

Участники онлайн-встречи обсудили и еще одну очень важную новацию. Урбанисты, архитекторы, строители Югры сегодня активно разрабатывают стандарты комплексного развития территорий.

Эти стандарты предполагают, что в каждом муниципалитете должны быть комфортными, с отличным дизайном, при этом безопасными места общего пользования. Объекты города должны быть органично связаны между собой, по максимуму должно быть сокращено время ежедневных перемещений и т. д. Иными словами, все должно быть устроено для комфортной и удобной жизни людей.

Наталья Комарова подчеркнула, что для внедрения "Югорского стандарта" необходимо ограничить включение новой застройки в сложившуюся часть населенных пунктов, подходить к этому очень вдумчиво и осторожно. Нужно обеспечить экологическую безопасность, пешеходную и транспортную доступность.

- До конца октября мы планируем завершить подготовку "Стандартов" и вынести этот документ на общественные обсуждения, - отметила губернатор.

Урбанист Александр Василюха отметил, что стандарт развития территорий - это качество, которое предоставляется покупателям в комплексном масштабе. Важно, чтобы он был адаптирован под каждый муниципалитет.

Фото: iStock
Четыре города Югры победили в конкурсе проектов комфортной среды

Рынок арендного жилья - еще одна важная тема, которую обсудили участники прямого эфира. Сегодня в регионе в целом построено восемь наемных домов и три таких дома социального использования.

Сегодня еще один наемный дом для врачей, педагогов и работников культуры строится в Радужном. Со строительной площадки дома к эфиру присоединился представитель компании-застройщика Рустам Айсин.

- Объект введем уже к концу года. Его проект предусматривает внедрение системы "Умный дом", доступную безбарьерную среду для маломобильных групп населения, - отметил Рустам Айсин.

Кроме того, участники прямого эфира проанализировали меры поддержки в строительной отрасли для всех категорий населения. Отметим: Югра занимает девятое место по объемам выдачи ипотечных кредитов в России.

- Существенное влияние на размер процентной ставки и объемы выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке в 2020 году оказывает федеральная программа льготной ипотеки под 6,5%, -подчеркнул генеральный директор ипотечного агентства Югры Евгений Чепель. - Так, в Югре подано 3462 заявки на получение льготного кредита, из них одобрено 2392 и выдан 871 кредит. В целом, по нашим оценкам, около трети кредитов на новостройки по итогам 2020 года будет выдано в рамках данной программы.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП