В Свердловской области отстранят от работы сотрудников с ОРВИ

Большее внимание профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах призвал уделять свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Ограничительные требования закреплены сегодняшним указом о продлении самоизоляции и масочного режима в регионе до 26 октября.

В документе также прописаны некоторые требования по профилактике. Например, как передает оперативный штаб, "работодатели должны создать атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований".

Так, на работу до получения отрицательных тестов не будут допускаться те, кто вернулся из отпуска за границей. От работы также должны быть отстранены сотрудники не только с повышенной температурой, но и те, у кого имеются признаки ОРВИ.

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 218 новых случаев коронавируса. Больше всего - в Екатеринбурга: 134. Общее количество зафиксированных случаев составило 31 342.

Оперштаб подтвердил также четыре летальных исхода. Общее число скончавшихся пациентов больных COVID-19- 655.

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