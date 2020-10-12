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12.10.2020 10:42
Рубрика: Общество

Ученые впервые исследовали влияние структуры фиброза на работу сердца

Текст: Екатерина Призова

Впервые в мировой практике было проведено исследование взаимосвязи структурных особенностей фиброза и работы сердца. По мнению авторов - ученых Уральского федерального университета - изучение этой опасной патологии поможет в борьбе с аритмиями.

Как говорится в опубликованных в журнале Scientific Reports материалах, установлена закономерность нарушений электрического возбуждения сердечной ткани, связанных с фиброзом (разрастанием соединительной ткани при старении, ожирении так далее).

Фото: iStock
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Известно, что пространственная картина фиброза (расположение рубцовой ткани в миокарде), его текстура, существенно влияет на возникновение аритмии. Однако в большинстве исследований фиброз представлен множеством случайно разбросанных небольших вкраплений, имитирующих только одну возможную текстуру - диффузную. Между тем другие текстуры, такие как интерстициальная и пятнистая, имеют большую протяженность, что, как предполагается, оказывает выраженное влияние на распространение волн электрического возбуждения. Таким образом, меняя структуру миокарда, патология создает препятствия и порождает сердечные аритмии.

"Внезапная остановка сердца из-за аритмии является одной из самых распространенных причин смерти в современном мире, и поэтому изучение факторов, лежащих в основе распространения волн, имеет большое значение", - считают ученые.

Эксперименты на сердце мышей показали, что индуцируемость желудочковых аритмий возрастает почти линейно со степенью фиброза. Причем, не только степень, но и структура фиброза существенно влияет на распространение электрических волн.

Эти взаимосвязи, которые могут оказаться ключом к пониманию механизма летальных сердечных аритмий, ранее систематически не изучались. Теперь это стало возможно благодаря математической компьютерной модели: она, хорошо описывает процессы электрического возбуждения отдельных клеток и всей сердечной ткани в целом, что дало возможность проанализировать тысячи трехмерных симуляций разных структур фиброза.

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