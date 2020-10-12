Непростая эпидемиологическая обстановка 2020 года способствует быстрому развитию телемедицины, которая позволяет решать большинство вопросов между пациентом и врачом удаленно. Одним из первых оценил ее преимущества бизнес: владельцы малых и микропредприятий все чаще стали приобретать для своих сотрудников годовые подписки на онлайн-консультации.

С начала года на территории Уральского федерального округа такие пакеты услуг оформили более 2000 компаний, из них 825 - из Свердловской области. По данным платформы "СберЗдоровье", 65 процентов из них представляют оптово-розничную торговлю, 20 процентов - сферу услуг, 15 процентов - логистику, рынок недвижимости, производство и сельское хозяйство. Теперь их персонал имеет круглосуточный доступ к терапевту и педиатру, возможность записаться на консультацию к узкопрофильным специалистам, психологу или на аппаратную диагностику, а также право вызвать доктора на дом.

В базе - более 4000 частных клиник. Созвониться с ними и получить ответы на вопросы по здоровью можно через браузер или мобильное приложение. Для корпоративных клиентов стоимость подписки зависит от количества подключаемых сотрудников. Если в компании трудится 50 человек, то работодатель заплатит в среднем по 2000 рублей на каждого, а при покупке 500 доступов - уже 1200. Для физлиц и индивидуальных предпринимателей годовая подписка обойдется примерно в 3000 рублей.

Медицинская платформа сотрудничает со страховыми компаниями по программам ДМС: владельцам полиса достаточно ввести его номер и фамилию - после этого можно выбирать врача из автоматически сформированного списка.

- Пока мы работаем только с московскими страховыми компаниями, преимущественно по клиникам Москвы и Санкт-Петербурга и еще нескольких регионов России. Входного ценза нет, главное, чтобы они были технически готовы, и на территории имелось достаточное количество клиник с возможностью онлайн-записи. Мы уже получили несколько запросов от страховщиков Свердловской области, в ближайшее время планируем подписание договора, - пояснили в пресс-службе "Сбербанка".

Медицинская платформа сотрудничает со страховыми компаниями по программам ДМС

По мнению экспертов, телемедицина и дальше будет набирать популярность у работодателей: зная о возможности не ходить в поликлинику и не сидеть в очередях, а попасть на прием онлайн, сотрудники не станут откладывать на потом посещение врача. Тем больше шансов купировать заболевание в самом начале и сократить время пребывания на больничном. Для малого бизнеса это критически важно: там зачастую каждый человек незаменим. Кроме того, включение телемедицины в соцпакет повышает лояльность персонала.

Кстати

Полис ДМС - лидер по популярности среди "добровольных" страховых продуктов, показал проведенный в августе опрос Аналитического центра НАФИ. Этой услугой за последний год воспользовались 20 процентов россиян. В большинстве случаев обладатели полисов ДМС - сотрудники частных компаний, руководители высшего и среднего звена, собственники бизнеса, семейные люди с хорошим уровнем достатка.

Во Всероссийском союзе страховщиков отмечают, что полисы ДМС стали реальным гарантированным механизмом получения квалифицированной медицинской помощи в непростых условиях этого года.