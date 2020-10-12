В Челябинской области от COVID-19 скончались врач и водитель скорой

В Челябинской области от коронавируса скончались 60-летняя врач медико-санитарной части города Усть-Катав и 58-летний водитель скорой помощи из Магнитогорска, сообщили в понедельник в региональном минздраве.

- Среди медицинских работников региона новые потери, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Скончались врач невролог высшей категории Медико-санитарной части № 162 города Усть-Катав и водитель службы "Скорой помощи" из Магнитогорска. Предварительный диагноз - коронавирусная инфекция. Министерство здравоохранения Челябинской области, коллективы медучреждений выражают глубокие соболезнования родным и близким наших коллег.

За последние сутки на Южном Урале выявлено 95 новых случаев коронавируса, девять из них - у школьников. Всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 191 учащемуся. Общее число заболевших превысило 17,8 тысячи человек. Выздоровели и выписались из больниц 13,4 тысячи пациентов. Скончались 539 южноуральцев.