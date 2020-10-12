В Югре официантку вагона-ресторана осудили за кражу со счета клиента

В Нефтеюганске суд вынес приговор жительнице Новосибирской области, которая работала официанткой в поезде и совершила кражу.

Как выяснилось, в пути следования пассажирского поезда Новосибирск - Новый Уренгой один из посетителей ресторана вводил пин-код в приложении банка. Работница заведения общепита запомнила цифры, и когда хозяин сотового оставил его заряжаться, воспользовалась возможностью и сняла с его счета 120 тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ обвиняемая возместила ущерб. Суд согласился с позицией гособвинения и назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком один год, - сообщает Уральская транспортная прокуратура.