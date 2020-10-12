В тюменской глубинке скоро откроют новый бульвар и культурный центр

Несмотря на непростой экономический режим в текущем году, вызванный коронавирусом, тюменский регион держит реализацию национальных проектов на своей территории под контролем, а планы коррелирует в связи с текущей ситуацией. Как подчеркнул губернатор области Александр Моор, находясь в рабочей поездке в Ишимском районе, запланированные стройки имеют защищенные статьи бюджета и будут выполнены в срок, а помогли этому вовремя принятые решения и уже воплощенные в минувшую десятилетку инвестиционные программы.

То же касается двух долгожданных объектов на территории муниципалитета - инфраструктурного и социально-культурного. К сегодняшнему дню на 90 процентов выполнены работы по благоустройству бульвара в честь почетного жителя Ишима хирурга Бориса Белоусова. В проектировании многофункциональных площадок для разных возрастных групп дизайнеры обыграли произведения уроженца этих мест сказочника Петра Ершова и полноводную реку, что дала название городу. Издалека, особенно в осеннюю пору, видны яркие детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, скейт-парк.

В областном правительстве напомнили, что идея по строительству бульвара имени Белоусова в прошлом году была признана лучшей на Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, который проводит Минстрой. Федеральный бюджет выделил 85 млрд рублей, а региональный - 72 млрд рублей. В частности, на местные средства асфальтировали прилегающие к бульвару улицы и обустроили подъезды к жилым домам. Открытие сказочного уголка в третьем Северном микрорайоне запланировано на 20 октября. Руководство надеется, что пример Ишима всколыхнет активность тоболяков, заводоуковцев, ялуторовчан - они также могут подать заявки на участие в отборе и при благополучном исходе обновить свои территории, тем более призовые выплаты ежегодно увеличиваются.

Ждут ишимцы и новый культурный центр для проведения досуга. Здание площадью пять тысяч квадратных метров возводят на месте старого Дворца культуры недалеко от железнодорожного вокзала, который не соответствовал нормам безопасности. Внутри расположатся два зала - танцевальный на 200 мест и зрительный на 500 мест (к слову, самый солидный в населенном пункте), кабинеты для кружковых занятий, буфет, административные и технические помещения. На улице оборудуют большую парковку и зону отдыха. Не забыли строители про доступность для маломобильных групп населения. На всю эту красоту выделено 310 млн рублей.

- Подобного концертного зала у нас раньше не было, а теперь получим настоящий дворец, в котором сможем принимать гастролирующие коллективы, - рассказал председатель Ишимской городской Думы Алексей Ипатенко.

К стройке в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" специалисты приступили в ноябре 2019 года. Сейчас готовность составляет 65 процентов: есть здание целостного вида, к нему подведены инженерные сети, выполнены некоторые работы по благоустройству. По плану сдать объект нужно в четвертом квартале будущего года, но директор ОАО "Ишимагрострой" Анатолий Берсенев обещает сделать это намного раньше.

- Открытие центра культурного развития в Ишиме вызовет у жителей города взрыв положительных эмоций, - в ходе осмотра площадки отметил губернатор Моор. - В этих стенах взрослые и дети придумают и осуществят творческие идеи регионального и федерального масштаба. А бульвар имени Белоусова точно станет для всех любимейшим местом отдыха.

Напомним, что нацпроект "Культура" разработан для исполнения президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из подразделов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На реализацию нацпроекта из бюджета на 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено именно для "Культурной среды" - 84 млрд руб.