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12.10.2020 12:29
Рубрика: Общество

РФ расширяет гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом"

Текст: Елена Новоселова
Министерство просвещения России и Министерство народного образования Республики Узбекистан подписали Меморандум о гуманитарном проекте "Класс!". Теперь помощь нашей страны Узбекистану в повышении уровня владения русским языком закреплена на государственном уровне.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Российская сторона это событие считает знаковым. "Мы будем и дальше продолжать тесное взаимодействие с нашими коллегами из Узбекистана в сфере образования, делая акцент на вопросах изучения русского языка. Уверен, российские методисты покажут высокий уровень работы, результатами которой станет повышение уровня владения русским языком преподавателей и школьников в Узбекистане", - сказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Во время своего визита в республику он посетил одну из школ.

На первом этапе проекта "Класс!" 32 российских методиста отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ. Российские специалисты дадут оценку качества обучения русскому языку в Узбекистане, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию русского языка.

Справка "РГ"

"Класс", в реализации которого сроком до 2030 года также принимает участие Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", - это продолжение программы Минпросвещения России "Русский учитель за рубежом", в рамках которой российские учителя преподают разные предметы на русском языке в ряде зарубежных стран. По мнению авторов проекта, он будет способствовать формированию устойчивых связей между преподавателями России и Узбекистана, сближению педагогических подходов и созданию условий для дальнейшего расширения российско-узбекистанского двустороннего сотрудничества.

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