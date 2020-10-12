РФ расширяет гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом"

Министерство просвещения России и Министерство народного образования Республики Узбекистан подписали Меморандум о гуманитарном проекте "Класс!". Теперь помощь нашей страны Узбекистану в повышении уровня владения русским языком закреплена на государственном уровне.

Российская сторона это событие считает знаковым. "Мы будем и дальше продолжать тесное взаимодействие с нашими коллегами из Узбекистана в сфере образования, делая акцент на вопросах изучения русского языка. Уверен, российские методисты покажут высокий уровень работы, результатами которой станет повышение уровня владения русским языком преподавателей и школьников в Узбекистане", - сказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Во время своего визита в республику он посетил одну из школ.

На первом этапе проекта "Класс!" 32 российских методиста отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ. Российские специалисты дадут оценку качества обучения русскому языку в Узбекистане, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию русского языка.

Справка "РГ"

"Класс", в реализации которого сроком до 2030 года также принимает участие Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", - это продолжение программы Минпросвещения России "Русский учитель за рубежом", в рамках которой российские учителя преподают разные предметы на русском языке в ряде зарубежных стран. По мнению авторов проекта, он будет способствовать формированию устойчивых связей между преподавателями России и Узбекистана, сближению педагогических подходов и созданию условий для дальнейшего расширения российско-узбекистанского двустороннего сотрудничества.