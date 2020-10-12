Родители назвали топ-5 обязанностей классного руководителя

По мнению родителей российских школьников, главные задачи классного руководителя это: обучение (38%), воспитание (33%), сплочение коллектива (8%), заниматься детьми (7%), внеклассные занятия с учениками (7%).

Такие данные получил ВЦИОМ, опросив более 1600 россиян. Что еще интересного показало исследование?

По мнению половины пап и мам, у классных руководителей сейчас оптимальный объем обязанностей (50%). Треть считает, что обязанностей слишком много (35%), противоположное мнение лишь у трех процентов. Три четверти родителей знают "классную" своего ребенка лично. Показательно, что среди мам и бабушек эта доля значительно выше (91%), нежели у мужской половины семьи (58%).

Абсолютное большинство родителей школьников имеют положительный опыт общения с классным наставником (91%). Об отрицательном опыте заявил 1% респондентов. Никогда не общались с учителем 7%, и чаще об этом заявляли мужчины.

Кстати

С сентября этого года все классные руководители страны, а это более 800 тысяч педагогов, получают ежемесячные федеральные выплаты в 5 тысяч рублей. В ближайшие три года в госбюджете на эти цели должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей в год.