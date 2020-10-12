Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте

"На наш взгляд, в нынешнем состоянии проект лунной станции Gateway слишком американоцентричен. Россия, скорее всего, воздержится от участия в нем в крупном масштабе. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские коллеги создали шлюзовой отсек, способный к стыковке с транспортным кораблем "Орел", - сказал он.
В 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе - в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны: окололунная станция может стать "трамплином" для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.
В предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль. Кроме того, Россия предполагала задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.
Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что подконтрольное ему ведомство проявляет интерес к проекту США по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.
"Роскосмос" готов вернуться к участию в проекте окололунной станции Gateway при соблюдении российских условий - международного проекта с совместным принятием решений, заявил в ходе онлайн пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Самое важное, надо было бы, прежде всего, использовать те наработанные принципы международного сотрудничества, которые имели место при формировании МКС. Понятно, что на МКС тоже есть и командир станции, но тем не менее мы знаем, что многие решения, практически все основные принципиальные решения принимаются совместно. Поэтому если бы могли бы вернуться к этим принципам, то мы могли бы вернуться и к рассмотрению самого вопроса участия в этой программе", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, что надо сделать, чтобы Россия приняла участие в Gateway.