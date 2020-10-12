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Рубрика: Общество

Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте

Текст: Наталия Ячменникова
Россия считает проект окололунной орбитальной станции Gateway слишком "американоцентричным", но готова летать к ней на своем космическом корабле "Орел", если на станции будет установлен нужный стыковочный узел. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, который проходит в режиме видеоконференции.

"На наш взгляд, в нынешнем состоянии проект лунной станции Gateway слишком американоцентричен. Россия, скорее всего, воздержится от участия в нем в крупном масштабе. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские коллеги создали шлюзовой отсек, способный к стыковке с транспортным кораблем "Орел", - сказал он.

Фото: Photo by Richard Heathcote/Getty Images
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В 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе - в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны: окололунная станция может стать "трамплином" для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.

В предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль. Кроме того, Россия предполагала задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что подконтрольное ему ведомство проявляет интерес к проекту США по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.

"Роскосмос" готов вернуться к участию в проекте окололунной станции Gateway при соблюдении российских условий - международного проекта с совместным принятием решений, заявил в ходе онлайн пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: iStock
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"Самое важное, надо было бы, прежде всего, использовать те наработанные принципы международного сотрудничества, которые имели место при формировании МКС​​​. Понятно, что на МКС тоже есть и командир станции, но тем не менее мы знаем, что многие решения, практически все основные принципиальные решения принимаются совместно. Поэтому если бы могли бы вернуться к этим принципам, то мы могли бы вернуться и к рассмотрению самого вопроса участия в этой программе", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, что надо сделать, чтобы Россия приняла участие в Gateway.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны Россия и США

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