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12.10.2020 10:15
Рубрика: Экономика

Российские авиакомпании перевезли в сентябре около 9 млн пассажиров

Текст: Евгений Гайва

Российские авиакомпании, по оперативным данным, в сентябре перевезли 8,65 млн пассажиров, сообщили в Росавиации.

Фото: iStock
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Показатель сентября 2020 года оказался на 32,5% ниже показателей 2019 года. Пассажирооборот снизился на 44,9% и составил 17,62 млрд пассажирокилометров, уточнили в ведомстве.

Самые большие показатели у авиакомпании "Сибирь". В сентябре компания перевезла 1,43 млн пассажиров. При этом, показатели группы S7 по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года выросли на 4,8%. С начала 2020 года в S7 Group вошли компании "Сибирь" и "Глобус".

Авиакомпания "Аэрофлота" в сентябре 2020 перевезла 1,32 млн пассажиров, что на 59,5% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период 2019 года.

Авиакомпания "Победа" обслужила 1,14 млн пассажиров, что на 17,8% больше показателей прошлого года, "Россия" - 882 тысяч пассажиров (-32,5%), "Уральские авиалинии" - 889 тысяч пассажиров (- 10,6%).

Всего за девять месяцев 2020 перевезено 52,56 млн пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем авиаперевозок сократился на 47%, отметили в Росавиации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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