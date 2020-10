Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг

Сегодня открылся крупнейший международный рынок контента, большая часть которого проходит в онлайн формате - на платформе MIPCOM Online+. Зарегистрированных участников - более 6 тысяч. Все они следят в эти дни за новинками в мире контента. Борьба между покупателями контента развернется нешуточная - к гадалке не ходи, ведь из-за пандемии весь мир сталкивается с нехваткой новых фильмов, сериалов и телешоу. Съемки во многих странах были приостановлены. Индустрия пострадала.

Знаменитые презентации самых ярких новинок на сессии FreshTV от швейцарской исследовательской компании The Wit сегодня заставили о себе говорить весь мир международного контента. Тем важнее отметить, что в эти подборки вошли три российских сериала и один телевизионный формат. Сериалы - это "Шерлок в России" ("Sherlock: The Russian Chronicles") и "Хороший человек" ("A Good Man") - оригинальные сериалы видеосервиса START (студия Yellow, Black and White ), а также - "Территория" ("Ikotka") - холдинг "Газпром Медиа - Развлекательное телевидение". Среди телешоу - проект телеканала ТНТ "Секрет" - романтическое по жанру, посвященное знакомствам. В нем 25 холостяков и свободных девушек пытаются найти свою половинку, но с первых минут знакомства вываливают другому о себе все самое неприятное. Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев - ведущие проекта.

Наряду с российскими проектами, в подборку Fresh TV Fiction (сериалы) вошли сериалы от крупнейших международных компаний: HBO, All3 Media International, Banijay Rights, France TV Distribution, Eccho Rights... Какие же тренды выделила ведущая обеих сессий Вирджиния Мауслер? Прежде всего, в почете в наши дни те форматы в центре внимания которых - борьба за выживание. Например, бельгийское шоу, в котором звезды отправляются в больницу и работают медбратьями и медсестрами. Нет, они не борются с COVID-19, но помогают на других участках работы.

Интересный формат - новое немецкое шоу, когда нуждающимся семьям даются деньги, жилье и работа. Их консультируют два эксперта, один из которых миллионер, который сделал себя сам. Задача участников - удержаться с таким стартовым капиталом на плаву в наши непростые времена. Финское шоу придумано, чтобы определить, кто из членов семей окажется лучшим продавцом на самой обычной барахолке. В домах столько ненужного - почему бы не продать это тем, кому необходимо. Заодно сделать это весело и привлекательно. Победителю достается вся выручка всех участников. Фаворит обозревателя "РГ" - телешоу, где Идрис Эльба примеряет на себя роль великого педагога Макаренко. Он перевоспитывает подростков, которые уже успели попасть в мир криминала. Тренирует их, ставит сбившимся с пути "голову на место". Оторваться от просмотра - невозможно. Шоу сделано в Британии.

Что касается сериалов, в этом году "в почете" жесткие форматы: криминальные драмы, основанные на реальных событиях. Истории злодеев, убийц и маньяков (наш "Хороший человек", авторы которого оттолкнулись при создании от дела "ангарского маньяка" оказался в подборке не одинок. Внимание составителей программы наиболее интересных сериальных проектов привлек турецкий контент. Особенно интересна одна из историй, сделанная в актуальном ключе - сериал о женском психиатре, которой пациентки жалуются на случаи абьюза и насилия из их жизни, и она помогает им с этим справиться.

"Рейтинг Fresh TV - своего рода срез самых многообещающих проектов, которые вызовут отклик у самой широкой аудитории - в том числе международной. В апреле этого года на MIPTV, например, в подборку был включен сериал "Эпидемия", который сегодня - в пятерке самых популярных сериалов на Netflix и даже получил позитивную оценку от Стивена Кинга. Проекты, названные на этот раз на MIPCOM, тоже вошли в этот рейтинг не случайно - это признак качества сценария и производства на мировом рынке контента. Поэтому желаем и сериалам, и телеформату успешной международной судьбы и отличных продаж", - прокомментировала ситуацию Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (представитель MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ).