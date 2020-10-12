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Рубрика: Власть

Росстат больше остальных ведомств потратил в этом году на IT

Текст: Ирина Алпатова

Новый рейтинг портала "Госрасходы" (технологический проект Счетной палаты РФ) выявил лидеров по расходам на информационные технологии среди ведомств. Больше всего за семь месяцев этого года на IT потратили Росстат (8,09 млрд), Федеральная налоговая служба (7,12 млрд) и Федеральное казначейство (7,03 млрд).

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Чуть отстают от них по расходам судебный департамент при Верховном суде (4,63 млрд) и главное цифровое ведомство страны - Минцифры (4,14 млрд).

Для подготовки рейтинга аналитики портала изучили траты 93 министерств и ведомств. Причем учли не только прямые официальные расходы, но и объемы субсидий, направленных подведомственным организациям на цифровизацию. Так, 2,79 млрд рублей министерство цифрового развития направило на субсидии подведомственным учреждениям.

Кроме того, посчитаны и агрегированные расходы госорганов с 2014 года. Лидером по IT-расходам в этом рейтинге стали Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Минцифры и МВД. Минцифры при этом лидирует в доле IT-расходов в общем бюджете ведомства - 46,2%.

Меньше всего на цифровизацию с 2014 года, согласно таблице, потратили Федеральная служба по тарифам (всего 20 млн рублей), Спецстрой (10 млн рублей) и ФСТЭК, в графе которого стоит "0".

Счетная палата в январе-июле потратила на IT 330 млн рублей, заняв в рейтинге 33-е место.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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