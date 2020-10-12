Рублев впервые в карьере вошел в десятку рейтинга АТР

В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала новый рейтинг сильнейших игроков мира.
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
В десятке сильнейших сразу двое россиян - Даниил Медведев и Андрей Рублев, который впервые в карьеру вошел в топ-10 рейтинг-листа.
Благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Рублев поднялся с 12-й на 10-ю строчку. Медведев, напротив, опустился с пятой на шестую позицию.
Возглавляет рейтинг Новак Джокович, победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль - второй.
Рейтинг АТР от 12 октября
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 740 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
- 3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;
- 4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
- 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;
- 6 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5 890;
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 4 650;
- 8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 180;
- 9 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075;
- 10 (12). Андрей Рублев (Россия) - 2 974;
- 17 (16). Карен Хачанов (Россия) - 2 200.