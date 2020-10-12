Рублев впервые в карьере вошел в десятку рейтинга АТР

В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала новый рейтинг сильнейших игроков мира.

В десятке сильнейших сразу двое россиян - Даниил Медведев и Андрей Рублев, который впервые в карьеру вошел в топ-10 рейтинг-листа.

Благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Рублев поднялся с 12-й на 10-ю строчку. Медведев, напротив, опустился с пятой на шестую позицию.

Возглавляет рейтинг Новак Джокович, победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль - второй.

Рейтинг АТР от 12 октября