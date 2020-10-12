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12.10.2020 11:15
Рубрика: Спорт

Рублев впервые в карьере вошел в десятку рейтинга АТР

Текст: Максим Домчев
В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала новый рейтинг сильнейших игроков мира.
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Фото: EPA-EFE
Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем "Ролан Гаррос"

В десятке сильнейших сразу двое россиян - Даниил Медведев и Андрей Рублев, который впервые в карьеру вошел в топ-10 рейтинг-листа.

Благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Рублев поднялся с 12-й на 10-ю строчку. Медведев, напротив, опустился с пятой на шестую позицию.

Возглавляет рейтинг Новак Джокович, победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль - второй.

Рейтинг АТР от 12 октября

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 740 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
  • 3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;
  • 4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
  • 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;
  • 6 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5 890;
  • 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 4 650;
  • 8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 180;
  • 9 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075;
  • 10 (12). Андрей Рублев (Россия) - 2 974;
  • 17 (16). Карен Хачанов (Россия) - 2 200.
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