Русская гуманитарная миссия продолжает укреплять позиции России на Балканах

Русская гуманитарная миссия (РГМ) продолжает успешно реализовывать проекты в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины - БиГ), направленные на сближение дружественных отношений между Российской Федерацией и РС, скрепленных многовековыми узами общеславянской культурно-исторической общности наших народов. Так, 12 октября представитель РГМ в БиГ Илья Тяпков передал уникальное медицинское оборудование Университетской больнице города Фочи, что позволит местным специалистам своевременно диагностировать и исправлять дефекты зрения у пациентов.

"Уже несколько лет Русская гуманитарная миссия реализует проект "Мобильная клиника", в рамках которого осуществляется диагностика и профилактика здоровья социально уязвимого населения, - рассказал корреспонденту "РГ" Илья Тяпков. - В числе прочего граждане Боснии и Герцеговины могут пройти обследование и получить качественную медицинскую помощь в сфере офтальмологии. Сегодня медицинское оборудование для проведения диагностики и лечения местного населения будет установлено в Университетской больнице города Фочи. Данный проект реализован при непосредственном участии Посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, а также министерства здравоохранения Республики Сербской". "Трудно переоценить социальное значение данного проекта в сфере решения гуманитарных проблем региона", - констатировал он.

Напомним, что 17 декабря 2019 года проект РГМ "Мобильная клиника" впервые стартовал в Восточном Сараево (Республика Сербская). Тогда в течение девяти дней российские специалисты совместно с местными врачами проводили общий осмотр граждан в Центральной клинической больнице города, диагностировали и исправляли дефекты зрения. Вот что по этому поводу в беседе с корреспондентом "РГ" говорил руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

"РГМ на протяжении нескольких лет проводит на территории многих государств проекты "Мобильная клиника", направленные на оказание медицинских услуг людям, проживающим в отдаленных и труднодоступных регионах, - подчеркивал он. - Бригада местных врачей и российские специалисты на подготовленном автомобиле с колесной формулой 4x4, оснащенном необходимым диагностическим оборудованием, осуществляет осмотр населения, часто лишенного оперативного доступа к больницам. Отдельно в рамках данного проекта предусмотрена программа для детей из семей, лишенных доступа к высококвалифицированной медицине". Михаил Бондарь выражал тогда надежду, что "подобная деятельность будет иметь положительный социальный эффект и должна способствовать дальнейшему укреплению позиций России в регионе".

Следует также отметить, что Русская гуманитарная миссия продолжает успешно реализовывать проекты в Республике Сербской, направленные на сохранение традиций изучения русского языка и его популяризацию. Так, благодаря усилиям РГМ и декана философского факультета Университета Восточного Сараево Драги Мастиловича при вузе был открыт Центр русского языка. "Данный Центр позволит нашим студентам не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России, - поделился с корреспондентом "РГ" своими впечатлениями декан. - В этом контексте помощь, которую наш университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии, является драгоценной. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

​

​