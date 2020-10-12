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12.10.2020 19:12
Рубрика: Общество

Учиться на учителя

С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Опубликован приказ Министерства просвещения РФ, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ему федеральные педагогические вузы. Их всего 33.
Фото: Владимир Крайнов/ТАСС Фото: Владимир Крайнов/ТАСС
Фото: Владимир Крайнов/ТАСС

- Установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения РФ, на 2021/22 учебный год, - говорится в документе.

Фото: Анна Соловьева/РГ
Каким будет расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

Какие конкретно баллы будут нужны? В зависимости от вуза они могут отличаться. Например, для поступления на "Психологию" (бакалавриат) в Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет нужны результаты ЕГЭ по трем предметам: русский язык - 40, математика - 39, биология - 40.

На ту же "Психологию", но в московский вуз - МПГУ - нужны другие предметы. Да и минимальные баллы повыше: русский язык - 45, биология - 40, обществознание - 45. С какими баллами возьмут учиться на учителя? Для МПГУ по направлению "Педагогическое образование" (бакалавриат) - минимальные баллы по разным предметам выглядят так: русский язык - 45, математика - 39, биология - 40, история - 40, иностранный язык - 45, обществознание - 45, география - 40.

В другом вузе - РГПУ им. Герцена - список на это же направление другой: русский язык - 45, литература - 40, математика - 40, физика - 40, химия - 40, биология - 40, история - 40, иностранный язык - 40, обществознание - 45.

В зависимости от вуза баллы могут отличаться 

Что важно? Это именно минимальные баллы, без которых абитуриент даже не сможет участвовать в конкурсе на поступление. Чтобы попасть на бюджетное место, баллы, как правило, нужны гораздо выше.

Например, как ранее рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в 2020 году средний балл поступающих в педагогические вузы увеличился. При поступлении на бюджетное место очной формы бакалавриата он составил 68 баллов. Это на один балл выше относительно прошлого года.

Общество Образование ЕГЭ в России

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