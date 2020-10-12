Сборная России потеряла первые очки в Лиге наций

Сборная России впервые потеряла очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций. На стадионе столичного "Динамо" в Петровском парке подопечные Станислава Черчесова разошлись миром с командой Турции - 1:1. Что не помешало россиянам сохранить лидерство в своей группе.

Матч с Турцией стал вторым в этом году для сборной России со зрителями. Напомним, ранее УЕФА разрешил пускать на трибуны болельщиков не более 30 процентов от вместимости стадиона. Правда, на контрольном матче со шведами, который состоялся на 30-тысячной арене ЦСКА, Российский футбольный союз сократил разрешенную квоту с девяти тысяч до пяти. На игре с турками народу присутствовало чуть больше - около семи тысяч.

Это, конечно, не густо, но здоровье и зрителей, и футболистов важнее. Тем более что обновленная динамовская арена славится своей акустикой. И когда даже поредевшие трибуны заводились, звучало это очень даже солидно.

Предматчевая программа тоже получилась камерной, зато не банальной. Ее гвоздем стало объявление составов, которое доверили детям семи-восьми лет, Пете и Даше. Получилось очень трогательно, особенно когда Петя, разволновавшись, назвал главным тренером сборной России Артема Дзюбу.

Вечер получился бы идеальным, добудь сборная России победу. Но на точный удар Антона Миранчука в первом тайме гости ответили голом Кенана Карамана во втором. В итоге ничья - 1:1.

Осечкой россиян воспользовалась сборная Венгрии. Одолев сербов, мадьяры приблизились к лидерам на расстоянии очка. Так что ближайший матч, в котором команде Черчесова играть именно с Венграми, приобретает ключевой статус.

В каком состоянии наши подойдут к этой игре, чего не хватило россиянам для победы над турками - на эти и другие вопросы специально для "РГ" ответил экс-полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов.

После игры наш вратарь Антон Шунин сказал, что Россия больше заслуживала победу. А главный тренер турок Шенол Гюнеш, наоборот, заявил, что они потеряли два очка. Кто ближе к истине?

Дмитрий Хохлов: Я бы разделил игру на два тайма. Первый был полностью за Россией, второй - за Турцией. Моментов обе команды создали предостаточно, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

То есть итог закономерен?

Дмитрий Хохлов: Думаю, что да.

В чем причина спада наших после перерыва? Это потеря концентрации, плохая физическая готовность или просто турки так сильно прибавили?

Дмитрий Хохлов: Дзюба выглядит уставшим? А разве в других клубах и сборных играют не в таком же режиме?

Дмитрий Хохлов: То, что турки прибавили, - это безусловно. Но и наши выходили на поле не просто так. Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов. Потеря концентрации? Вряд ли. Физические кондиции? Чемпионат идет, и не быть в физических кондициях невозможно. Скорее всего, сказалось то, что очень много игроков у сборной России травмировано, на поле был не оптимальный состав. С этим связан неудачный второй тайм.

Россиянам пришлось играть в обороне без Джикии и Фернандеса. В центре вышел фланговый защитник Федор Кудряшов. Как вам игра наших в защите?

Дмитрий Хохлов: Я бы сказал, что неплохо сыграли. Понятно, что не Кудряшова эта позиция, но сыграл он неплохо.

Сейчас много говорят о том, что капитан сборной Артем Дзюба играет без замен в клубе, редко меняется в сборной. И потому выглядит уставшим. Мол, пора пробовать вместо него того же Александра Соболева. Как относитесь к таким разговорам?

Дмитрий Хохлов: Ротация быть, конечно, должна. С другой стороны, разве в других клубах и сборных не в таком режиме все играют? Поэтому мне эти разговоры не совсем понятны.

Какие предчувствия перед матчем с Венгрией?

Дмитрий Хохлов: Нужно просто выходить и выигрывать. Победа ведь нужна кровь из носу. Даже с теми проблемами, которые у сборной возникли, ей вполне по силам решить поставленную задачу и обыграть сборную Венгрии.

То есть мы все-таки фавориты?

Дмитрий Хохлов: Считаю, что да.