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Рубрика: Спорт

Фавориты наготове

Испания и Германия собираются увеличить отрыв от конкурентов в группе
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 230(8284)
Во вторник состоятся очередные матчи Лиги наций. Свои встречи проведут одни из лучших европейских сборных - Испания и Германия.
На выходных немецкие футболисты обыграли на выезде команду Украины со счетом 2:1. Фото: EPA На выходных немецкие футболисты обыграли на выезде команду Украины со счетом 2:1. Фото: EPA
На выходных немецкие футболисты обыграли на выезде команду Украины со счетом 2:1. Фото: EPA

Эти команды лидируют в группе 4 лиги "А". Правда, в отличие от немцев, "красная фурия" потеряла очки лишь в одном поединке, а Бундестим - в двух. Надо полагать, в этом квартете развернется нешуточная борьба за первое место.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Если же Украина или Швейцария хотят помешать испанцам или немцам, то, пожалуй, сегодня у них будет последний шанс: "жовто-блакитные" примут Серхио Рамоса и компанию, а команда Владимира Петковича отправится в гости к Германии. На данный момент в активе испанцев семь очков, немцев - пять, украинцев - три, швейцарцев - лишь один балл.

Также сегодня пройдут следующие матчи: Азербайджан - Кипр, Латвия - Мальта, Черногория - Люксембург, Фарерские острова - Андорра и Лихтенштейн - Сан-Марино.

На выходных в рамках Лиги наций состоялся матч действующих чемпионов мира и Европы - Франции и Португалии. Встреча, обещавшая яркое зрелище, закончилась вничью со счетом 0:0.

Вообще поединки между этими командами редко получаются результативными, хотя довольно часто их пути на футбольном поле пересекаются. В последний раз "трехцветные" играли с португальцами в памятном домашнем финале чемпионата Европы-2016. В основное время голов забито не было, а в дополнительное "золотой" мяч турнира провел нападающий московского "Локомотива" Эдер.

Надо отметить, что с тех пор эти сборные несильно изменились. На ведущих ролях что у одних, что у других все те же лица. Да и матч вышел таким же прагматичным, как и четыре года назад. Вероятно, ничья больше устроила все-таки Португалию, поскольку по дополнительным показателям она продолжает возглавлять таблицу группы 3 Лиги "А". В активе команды Фернанду Сантуша и французов по семь очков.

- Сегодня была очень сбалансированная игра. Обе команды осторожничали, особенно в нападении. Не хватало более агрессивной динамики. Именно в таких матчах тренерам хочется большего. Конечно, важно оставаться организованными и внимательными в обороне, но все же и об атаке не стоит забывать, - отметил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.
Франция сыграла в нулевую ничью с Португалией в матче Лиги наций

К слову, Сантуш стал новым рекордсменом по матчам во главе своей сборной. Встреча с французами стала для него 75-й у руля Португалии. По этому показателю Фернанду обошел Луиса Фелипе Сколари.

Что касается реакции тренера "трехцветных" Дидье Дешама, то он отметил действия своих футболистов в обороне. По мнению специалиста, французским защитникам удалось нейтрализовать капитана и главную звезду португальцев - Криштиану Роналду.

- Мы всегда можем играть лучше. Но учитывая уровень соперника, ребята приняли меры предосторожности, и потому сегодня вечером мы не увидели Роналду, - сказал Дешам.

Третьими в этой группе идут хорваты, переигравшие на своем поле Швецию - 2:1. Два гола в этой встрече забили футболисты, представляющие российскую Премьер-лигу: Никола Влашич (ЦСКА) у хозяев и Маркус Берг ("Краснодар") у скандинавов. А победу "шашечным" принес точный удар Андрея Крамарича на 84-й минуте.

Еще один матч с приставкой "топ" состоялся в Лондоне на "Уэмбли", где англичане принимали бельгийцев. Напомним, что эти команды встречались в поединке за третье место на чемпионате мира-2018 в России. Сильнее тогда оказалась Бельгия.

Впрочем, на этот раз в составе "красных дьяволов" не было их лидера - Эдена Азара. После перехода в мадридский "Реал" полузащитника мучают бесконечные травмы. Можно сказать, Бельгия уже привыкла выходить на поле без одного из братьев Азаров.

Сказывается ли так сильно отсутствие Эдена или нет - сложный вопрос. Однако в матче с Англией бельгийцы потерпели первое поражение с ноября 2018 года. Прервалась их серия из 13 встреч без поражений. В то же время "львы" не уступают никому на протяжении года и одержали 20 побед в последнем 21 домашнем поединке.

- В матчах с лидерами мирового футбола важны детали и концентрация. Сегодня большое событие для нашей команды, - подчеркнул главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

Интересный факт - в нынешнем розыгрыше Лиги наций только сборные Черногории и Гибралтара добились максимальных результатов, выиграв все свои матчи.

Где будем смотреть

13 октября, вторник, "Матч ТВ"

18.55 Азербайджан - Кипр. Прямая трансляция.

21.35 Украина - Испания. Прямая трансляция.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

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