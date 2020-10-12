Власть
12.10.2020 16:50
Текст: Александр Степанов

Шойгу оценил действия войск на учениях "Кавказ-2020"

Коалиционная группировка, которая была создана на стратегических командно штабных учениях "Кавказ-2020" показала отличные результаты.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе учений группировка отработала на "отлично" при выполнении задач по разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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В коалиционную группировку вошли военнослужащие России, Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Шойгу отметил, что, несмотря на отдельные карантинные ограничения, армия продемонстрировала возросшие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России.

Министр уточнил, что в ходе учений были соблюдены все требования Венского документа 2011 года. В этом документе оговаривается, численность военных и техники Сухопутных войск, ВМФ и ВВС в ходе учений, проводимых под единым командованием. Соблюдение венского протокола подтвердили инспекционные группы Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции. "Демонстрируя максимальную открытость, мы в инициативном порядке довели информацию об учениях до всех стран - участниц ОБСЕ и штаб-квартиры НАТО", - подчеркнул министр.

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