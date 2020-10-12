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Рубрика: Происшествия

СК закончил работу по уголовным делам пособников террористов

Текст: Наталья Козлова

Об окончании расследования двух дел объявило Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. В делах фигурируют Рахматулло Арсланбеков и Ринат Сулейманов. Они обвиняются по статье "финансировании терроризма". Прокуратура с обвинениями согласилась, а слушать дело будет Южный окружной военный суд.

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В СК утверждают, что с августа 2014 года по март 2017 года Арсланбеков, находясь на территории Кизлярского района Дагестана, а Сулейманов - на территории Степновского района Ставропольского края - переводили деньги террористам. Они прекрасно понимали, чем занимаются те, кому шли деньги. О переводе просили их знакомые - жители Ханты-Мансийского округа-Югры и Дагестана. Им они перевели 106 тысяч рублей и 600 долларов на номера банковских карт, которые им дали эти граждане.

В СК объясняют, что оба фигуранта точно знали об участии этих жителей Ханты-Мансийского округа и Дагестана в деятельности запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Исламское государство". Было это на территории Сирии.

Против воевавших МВД Дагестана возбудили уголовные дела по статье-"участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Следственный комитет

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