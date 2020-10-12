Версия Windows 10 с номером 1709 прекратит обслуживаться корпорацией Microsoft уже в ближайший вторник, 13 октября. Ее другое название - Windows 10 Fall Creators Update, речь идет о версиях Enterprise и Education.

Как пишет WccTech, после окончания срока обслуживания эти модификации операционки перестанут получать обновления безопасности.

Чтобы этого не произошло, в Microsoft рекомендуют "как можно скорее" обновить устройства и получать далее обновления - как связанные с безопасностью, так и нет.

В корпорации также напомнили, что в ноябре истечет срок действия другой версии Windows 10 - October 2018 Update (1809), причем это затронет разновидности Home, Pro и Education.