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Срок жизни старой Windows истечет 13 октября. Обновляйтесь быстрее

Текст:   Антон Благовещенский
12.10.2020,  
17:16

Версия Windows 10 с номером 1709 прекратит обслуживаться корпорацией Microsoft уже в ближайший вторник, 13 октября. Ее другое название - Windows 10 Fall Creators Update, речь идет о версиях Enterprise и Education.

Как пишет WccTech, после окончания срока обслуживания эти модификации операционки перестанут получать обновления безопасности.

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Чтобы этого не произошло, в Microsoft рекомендуют "как можно скорее" обновить устройства и получать далее обновления - как связанные с безопасностью, так и нет.

В корпорации также напомнили, что в ноябре истечет срок действия другой версии Windows 10 - October 2018 Update (1809), причем это затронет разновидности Home, Pro и Education.

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