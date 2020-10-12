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11.10.2020 23:30
Рубрика: Экономика

Спокойно, падаем

Во втором квартале 2020 года совокупный объем собранных страховых взносов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 13,3 процента
Текст: Федор Жердев
Российская газета - Спецвыпуск № 229(8283)
Пандемия заставила людей все больше задумываться о защите здоровья с помощью страхования жизни. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Пандемия заставила людей все больше задумываться о защите здоровья с помощью страхования жизни. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Пандемия заставила людей все больше задумываться о защите здоровья с помощью страхования жизни. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Итоги первого полугодия на страховом рынке свидетельствуют о том, что этот сектор финансового рынка неотвратимо вползает в кризис. И это закономерно: как говорят сами страховщики, полисы не покупают - полисы продают.

Иными словами, страховка - товар очень эластичного спроса (понятно, что за исключением обязательных видов страхования), то есть расходы на ее приобретение в кризис идут под нож в числе первых. В цифрах эта закономерность выглядит так: за первую половину нынешнего года совокупный объем собранных страховых взносов в сравнении с аналогичным периодом года прошлого практически не изменился (соответственно 739 миллиардов 65 миллионов рублей против 739 миллиардов 250 миллионов). Однако эта стабильность не должна успокаивать. Во-первых, это номинальные показатели - на фоне 2,6 процента накопленной с начала года инфляции дела выглядят уже хуже. А во-вторых, полугодовая цифра получается из 12,6 процентного роста сбора премий за первый квартал (год к году) и обвальных минус 13,3 процента за второй квартал.

Фото: iStock
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Сокращение сборов наблюдается практически во всех значимых секторах отрасли. Начнем со страхования жизни, которое еще совсем недавно было в числе локомотивов рынка. По итогам второго квартала сбор премий здесь упал почти на 20 процентов. Причина - в снижении взносов по страхованию жизни заемщиков и инвестиционному страхованию жизни. ИСЖ. И если со страхованием при кредитовании все ясно (во время наступившего кризиса, усиленного карантинным сидением по домам потенциальных заемщиков, это неизбежно), то второй фактор - падение продаж полисов ИСЖ - имеет во многом рукотворный характер. Дело в том, что реальная доходность по договорам ИСЖ оказалась гораздо ниже, чем обещали некоторые недобросовестные продавцы полисов. Как только благодаря предпринятым ЦБ мерам мисселинг (т. е., попросту говоря, обман покупателя) сократился, а по первым полисам наступил срок расплаты, так инвестиционное страхование превратилось из локомотива отрасли в ее тормоз.

Проблема, однако, в том, что наблюдаемое в последнее время увеличение сбора взносов по накопительному страхованию жизни (за последние четыре квартала совокупные премии по страхованию жизни без полисов ИСЖ, страхования заемщиков и пенсионного страхования увеличилась почти на 20 процентов) также может носить временный характер. Как отмечает ЦБ, более трети договоров НСЖ (если считать по сбору премий) заключена на условиях единовременного взноса за весь срок страхования. А это подозрительно напоминает условия, на которых заключались договоры лопнувшего "пузыря" ИСЖ.

За второй квартал текущего года упала совокупная премия и по добровольному медицинскому страхованию: почти на 15 процентов к аналогичному периоду 2019-го, а если по числу полисов, то вдвое. Почувствовав наступление кризиса корпоративные клиенты, на которых приходится абсолютное большинство взносов, стали, что называется, "рубить косты". К тому же заметно сократилось число покупателей полисов из числа трудовых мигрантов, перед которыми с введением карантина закрылись границы России.

Наблюдаемое увеличение сбора взносов по накопительному страхованию жизни может носить временный характер

Сегменты моторного страхования развивались по-разному. Сборы по ОСАГО за первую половину 2020 года остались практически на том же уровне, что и год назад (103,26 и 103,95 миллиарда рублей соответственно, т.е. общие взносы снизились на 0,7 процента). Падение здесь если и продолжится, то вряд ли будет катастрофическим - ведь это обязательный вид страхования. Рынку предстоит столкнуться с другой проблемой: с осени начал действовать новый порядок формирования тарифа, который стал более индивидуальным и теснее привязанным к стилю вождения и другим персональным характеристикам автовладельца. Пределы колебаний тарифа расширятся, что, можно предположить, даст основания для усиления конкуренции за беднеющего клиента. Тем более что добровольный сегмент - каско - уже ушел в минус: второе полугодие нынешнего года к аналогичному периоду года прошлого показывает падение сбора премий на 3,6 процента. Размер средней премии по договорам автострахования, заключенным с физическими лицами, сократилась до минимального значения за 10 лет - до 20,6 тысячи рублей.

Размер средней премии по договорам автострахования с физическими лицами сократился до минимального значения

Дальнейшее развитие ситуации достаточно очевидно - рынок страхования продолжит сокращаться. По оценке президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, данной в интервью "Интерфаксу", отрасль по позитивному сценарию ждет падение совокупных сборов "до 5 процентов к предыдущему году. В случае развития негативного сценария и повторного введения ограничительных мер снижение сборов по отдельным сегментам страхового рынка может составить до 20 процентов".

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Впрочем, у страховщиков есть резерв, который может поддержать продажи - правда, сугубо теоретически. Речь идет о комиссионных, которые страховые компании уплачивают разного рода посредникам - среди таковых не только страховые агенты, но еще и банки, автосалоны, турфирмы и прочие юрлица, которые с готовностью берут на себя работу самих страховщиков. В первом полугодии доля комиссий в совокупных премиях только официально составила почти 20 процентов. А в отдельных видах доходила до совсем уж неприличных цифр: к примеру, в цене полисов страхования от несчастных случаев и болезней комиссионные составили 62 процента, при страховании жизни заемщика - почти 51 процент. И даже в ОСАГО, которое не просто обязательно, но обязательность которого подкреплена штрафами - даже в этом виде страховщики ухитрились за первое полугодие нынешнего года отдать посредникам 5 процентов от своей премии (а по экспертным оценкам, и того больше).

Казалось бы, устранение посредников и снижение цены вдвое - вот он способ привлечения потенциального покупателя. Но, как показывает опыт с уже упоминавшимся инвестиционным страхованием жизни, отказ посредников от продаж ведет к падению показателей. Потому что сами страховщики (не все, конечно) потеряли вкус к нудной, кропотливой ежедневной агентской работе. Вместо нее они предпочитают сожалеть, что у нас мало обязательных видов полисов. Вот во Франции таковых около 200. Поэтому, считает Игорь Юргенс, "ВСС видит перспективы развития в стране вмененного страхования".

Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов
Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов
Экономика Страхование

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