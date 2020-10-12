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11.10.2020 23:01
Рубрика: Экономика

Природу включат в баланс

Компаниям предлагают вменить экологический ущерб
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Спецвыпуск № 229(8283)
Всероссийский союз страховщиков выступил с инициативой сделать страхование ответственности за нанесение экологического ущерба природе вмененным. То есть таким же обязательным, как ОСАГО для автомобилистов или финансовой гарантии у туроператоров.
Фото: РИА Новости www.ria.ru Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru

При этом расходы на такое страхование можно будет отнести на себестоимость, а эта сумма будет вычитаться из платы за сверхнормативное загрязнение окружающей среды, сообщает подробности пресс-служба организации. Сейчас подобное страхование возможно только из прибыли компании. Кроме того, и размер возможного ущерба будет сокращен на произведенные компанией расходы по его устранению. Свои идеи Всероссийский союз страховщиков изложил в письме Центральному банку.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Предложенная концепция предполагает для каждой компании несколько вариантов финансового обеспечения ответственности за вред экологии: страхование, банковская гарантия или создание резервного фонда. Самое главное - достаточный размер покрытия, чтобы его хватило для полного и безусловного возмещения ущерба, нанесенного природе. По замыслу Всероссийского союза страховщиков, соответствующие нормы должны быть внесены в закон об охране окружающей среды.

"В целях минимизации рисков неполного покрытия по договору страхования такие договоры должны заключаться в соответствии со стандартами, которые согласует регулятор и утвердит страховое профобъединение", - добавили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Президент организации Игорь Юргенс отдельно отметил, что бизнесу предложен механизм, позволяющий использовать конкурентные рыночные механизмы для определения стоимости страховой защиты и не понести дополнительных финансовых потерь.

Дискуссии о том, как компании должны отвечать за нанесенный ими экологический ущерб, возобновились после аварии на ТЭЦ "Норникеля". Тогда Росприроднадзор определил размер экологического ущерба в 148 миллиардов рублей. Сначала компания заявляла о готовности к досудебному решению, но в итоге договориться полюбовно не получилось, теперь дело будет рассматривать суд.

Защитники экологии опасаются, что нагрузка за нанесение ущерба природе в итоге будет переложена на потребителя

"Хотелось бы изучить предложение страховщиков, потому что главное - это детали, - прокомментировали инициативу Всероссийского союза страховщиков в Росприроднадзоре. - Мы всегда выступаем за то, чтобы иметь возможность своевременно компенсировать экологический ущерб. Страхование - удобный инструмент для этого во всем мире. Снижать или нет финансовую нагрузку - тема для дискуссий, но мы всегда против чрезмерной нагрузки на бизнес".

Представители бизнеса пока изучают эту идею. С одной стороны, введение такой нормы приведет к увеличению издержек. С другой - в случае ЧП поможет решить проблемы без дополнительных затрат. С третьей - если ничего не случится, то какой смысл платить?

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"В целом предложение носит конструктивный характер и позволит в перспективе возместить экологический вред, наносимый предприятиями окружающей среде, и в то же время не увеличит финансовую нагрузку на само предприятие, - объясняет руководитель практики консультирования страховых компаний ФБК Grant Thornton Максим Чикишев. - Однако данное предложение требует дополнительной проработки со стороны регулятора и страхового сообщества в отношении правил страхования, регулирования тарифов, объемов страхового покрытия, перестраховочной политики по таким договорам страхования".

Предложение страховщиков не вызвало понимания у защитников экологии. Они обращают внимание на важное обстоятельство: отнесения платежа на себестоимость автоматически перекладывает эту нагрузку на потребителя, который тут вроде бы и ни при чем.

"Если говорить про предложение по снижению финансовой нагрузки, то оно в корне ломает логику экологической ответственности, - говорит директор программы WWF России "Зеленая экономика" Михаил Бабенко. - Страхование - это плата за событие, которое имеет некоторую вероятность и не является рутинным. Поэтому и страховая премия взимается на случай непредвиденных, но имеющих определенную вероятность событий. В то время как плата за сверхнормативное загрязнение - это плата за недобросовестное ведение деятельности и неспособность компании снизить свое воздействие до нормативного уровня. Ну и совершенно неприемлемо страхование включать в себестоимость. При нормальной деятельности ущерб от непредвиденных обстоятельств не должен возникать, но в ходе нормальной деятельности компания получает прибыль. В случае аварии возникает дополнительная ответственность, это риски самой компании, которые она должна покрыть из собственных средств, из прибыли. Предложение отнести все на себестоимость - это фактическое перекладывание финансовой ответственности на потребителя за экологическую безответственность компании. Платить должен загрязнитель, а не потребитель!".

Разбираться с противоречиями между правительственными и общественными защитниками экологии с одной стороны и бизнесом с другой теперь предстоит, судя по всему, Центробанку. Пока что сообщество страховщиков упирает на принятые в июле поправки к закону об охране окружающей среды, которые наделили обязанностью иметь финансовое обеспечение на случай разлива нефти, газа или произведенных из них продуктов компании, работающие с такими веществами. По их мнению, предложенная инициатива реализует именно этот, теперь заложенный в законе механизм.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Одним из возможных способов подтверждения финансового обеспечения согласно указанному закону будет являться договор страхования, наряду с еще тремя альтернативными способами финансового обеспечения, - подчеркивает вице-президента Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар. - В развитие данного закона планируется разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов. В частности, будет подготовлена методика расчета финансового обеспечения. Союз страховщиков сейчас прорабатывает вопрос об установлении минимальных требований к осуществлению данного страхования, что позволит создать оптимальные и надежные условия страховой защиты в рамках нового закона".

Экономика Страхование Общество Экология

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