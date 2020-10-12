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12.10.2020 20:32
Рубрика: Общество

Студенты из Южной Африки заинтересовались обучением на русском языке

Текст: Елена Кухтенкова
В столице Замбии Лусаке состоялась выставка российского образования, во время которой преподаватели русского языка рассказали о системе обучения в вузах России.
Фото: Александра Мудрац/ТАСС Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Экспозиция вызвала огромный интерес, собрав более 80 студентов Университета Саннингдейл и абитуриентов местных школ.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
РФ расширяет гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом"

Выпускники российских вузов провели пробный урок русского языка, на котором студенты с большим удовольствием рассказывали, что они знают о России, ее культуре и традициях, и задавали своим педагогам вопросы. Самые активные были награждены специальными призами.

В совместных планах выпускников российских вузов и любителей русского языка - создание клуба Российско-замбийской дружбы, сообщает сайт Россотрудничества.

Стараясь расширить языковое сотрудничество, организаторы выставки хотят провести онлайн-мост для замбийских студентов. Это даст им возможность в удаленном формате поработать с профессорами российских университетов.

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