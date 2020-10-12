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12.10.2020 20:18
Рубрика: Спорт

Каталась лучше

Трусова выиграла второй этап Кубка России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России, который проходит в Москве. Для Трусовой это была первая победа под руководством нового тренера Евгения Плющенко.

После короткой программы Саша уступала двум ученицам Этери Тутберидзе - юниоркам Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. Но Трусова продолжала бороться и благодаря трем четверным прыжкам, исполненным в произвольной программе, смогла обойти соперниц. В сумме фигуристка набрала 240,59 балла. Валиева заняла второе место (233,70 балла). Замкнула тройку Дарья Усачева (233,20 балла).

- Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам, всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее, - написала Трусова в "Инстаграме".

Кстати, из тренерского штаба академии Плющенко пришла информация, что Саша готовится прыгать пять "квадов".

Трусова выиграла московский этап Кубка России
Спорт Фигурное катание

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