Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России, который проходит в Москве. Для Трусовой это была первая победа под руководством нового тренера Евгения Плющенко.

После короткой программы Саша уступала двум ученицам Этери Тутберидзе - юниоркам Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. Но Трусова продолжала бороться и благодаря трем четверным прыжкам, исполненным в произвольной программе, смогла обойти соперниц. В сумме фигуристка набрала 240,59 балла. Валиева заняла второе место (233,70 балла). Замкнула тройку Дарья Усачева (233,20 балла).

- Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам, всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее, - написала Трусова в "Инстаграме".

Кстати, из тренерского штаба академии Плющенко пришла информация, что Саша готовится прыгать пять "квадов".