У берегов Туниса 11 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки

Небольшая лодка с нелегальными мигрантами на борту потерпела крушение у берегов Туниса. Погибли не менее 11 человек, все они - граждане стран, расположенных южнее Сахары.

Трагедия произошла недалеко от города Сфакс на востоке Туниса, сообщает радиостанции Mosaique FM, ссылаясь на береговую охрану страны. Отмечается, что среди 11 погибших, обнаруженных спасателями в море, были два грудных ребенка.

Еще семь человек удалось спасти. Власти не исключают, что на борту могло находиться до 30 человек. Сейчас водолазы продолжают поиски, пытаясь обнаружить выживших, пишет РИА Новости.