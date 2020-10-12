Глобальная цифровизация затрагивает большинство секторов мировой экономики, проникает во все сферы повседневной жизни. Новые технологии, в частности системы анализа больших данных, позволяют страховым компаниям, с одной стороны, минимизировать свои риски, с другой - предложить продукт, который будет удовлетворять потребностям каждого конкретного клиента.

В моторных видах "умное страхование", или UBI (Usage-based insurance), - инновационная система, которая собирает и анализирует персональные данные о вождении и на основе этих данных предлагает индивидуальный продукт. В зависимости от собранных показателей каждому конкретному водителю предлагается персонально точный страховой продукт с индивидуальным набором опций и индивидуальной ценой.

Плюс подобной системы для водителей - существенная экономия средств (больше не нужно платить за ненужные опции). А страховщик может минимизировать свои риски, т.к. имеет подробные данные о типе вождения каждого застрахованного лица.

Уже в 2018 году мировой рынок страхования UBI насчитывал около 25 миллионов полисов, выяснила компания PTOLEMUS Consulting Group. А к 2023 году, по прогнозам компании Berg Insight, в Европе число страховых полисов UBI достигнет отметки 47,9 миллиона, в Северной Америке - 49,8 миллиона.

Для России страховые полисы UBI - продукт новый и пока не слишком популярный, однако все больше страховых компаний и их клиентов интересуются этой новинкой. В автостраховании полисы UBI - это что-то вроде поминутного каско. Тариф рассчитывается из двух составляющих - базовой части (страхуются риски, связанные с различным ущербом и хищением автомобиля, когда тот находится на стоянке) и поминутной части (страхуются риски во время движения автомобиля). Цена базовой части зависит от марки и модели автомобиля, года выпуска, а также от стажа водителя и его возраста. Стоимость второй части рассчитывается исходя из стиля управления автомобилем (как раз тут на помощь и приходят телематические системы), погодных условий и обстановки на дороге.

Стоимость каско складывается из базовой части (когда автомобиль припаркован) и поминутного тарифа (когда автомобиль находится в движении)

При покупке полиса автовладелец устанавливает на свой смартфон приложение, которое запускает каждый раз, когда начинает движение на автомобиле - так активируется поминутная часть полиса. Кстати, стоимость полиса не остается фиксированной на протяжении всего времени действия, а меняется в зависимости от стиля вождения, который программа отслеживает и оценивает с помощью GPS.

Кроме того, если на какое-то время автовладелец решит отказаться от автомобиля, то и стоимость страхового полиса резко снизится. Эксперты говорят, что как раз во время пандемии короновируса, когда большинству автовладельцев пришлось остаться дома, многие начали присматриваться к полисам UBI как к инструменту, который помогает не тратить лишнего. Также полисы UBI могут подойти тем, кто приобретает автомобиль не для ежедневных поездок на работу, а, скажем, для того, чтобы в выходные съездить на дачу или за покупками. Поминутный полис вполне может сэкономить добрую половину тех средств, которые бы пришлось отдать за классическое каско.

Некоторые компании стали предлагать посуточное страхование жилья - например, на время отпуска

Полисы UBI - это не только автострахование. По такому же принципу можно застраховать, например, свою недвижимость. Однако включить в стоимость страховки всевозможные риски (пожар, затопление, кража и т.д.) на все 365 дней - весьма затратно. Другое дело - отпуск, когда квартира или дом остаются без надзора на длительное время. В этом случае оптимально будет воспользоваться полисом UBI, который активируется только на какое-то конкретное время.

"Некоторые компании предлагают для удобства страхователей посуточное страхование жилья, - рассказывает профессор кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. - Страхователь сам принимает решение, на какое время и количество дней застраховать жилье, и при необходимости увеличивает срок через мобильное приложение".

По оценкам страховщиков, этот полис более эффективен, чем стандартный. "Мы предлагаем краткосрочные полисы страхования квартир на время отъезда хозяев, - говорит заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. - Программа "Домовой Отпуск" - это страховая защита за 30 рублей в день. Страхователь выбирает любой период на время отпуска или поездки/командировки (от 5 до 365 дней) и сам решает, когда и на какое количество дней включить защиту своей недвижимости".

Подобный принцип существует и для полисов UBI выезжающих за рубеж. Полис активируется в тот момент, когда турист начинает свое путешествие. Преимущества такого полиса станут очевидны, когда поездку придется перенести. Например, в связи с пандемией короновируса многим туристам пришлось отложить свои путешествия. Тем, кто выбрал традиционные полисы ВЗР, пришлось самостоятельно звонить в страховые компании, писать заявления о переносе страховок на другие даты. Для полисов UBI никакие действия не требуются. Страховка не активируется раньше, чем начнется путешествие.

Несмотря на все удобства, в ближайшее время полисы UBI широко применяться не будут, полагают эксперты.

"Полисы UBI в ближайшей перспективе массовыми, скорее всего, не станут, - прогнозирует Юлия Ахвледиани. - Так как вопрос внедрения современных технологий требует совершенствования тарификации, расширения индивидуального подхода к страхователям и более широкого внедрения мобильных приложений".