Россия направила в Беларусь на учения стран ОДКБ более 140 военнослужащих

В понедельник в Витебской области на полигоне Лосвидо 103-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Беларуси начались командно-штабные учения Миротворческих сил ОДКБ. Они называются "Нерушимое братство-2020" и продлятся до 16 октября.

Россию там представляет солдаты и офицеры дислоцированной в Самарской области 15-й отдельной мотострелковой бригады. Это - единственное в нашей армии миротворческое соединение. Его командование направило в Беларусь более 140 военнослужащих и около 40 единиц техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также машины связи, радиационной и химической разведки и инженерную технику дистанционного разминирования.

Свои контингенты в Лосвидо прислали и другие государства ОДКБ - всего более 900 человек и свыше 120 единиц техники. Армения по понятным причинам от участия в учебной миротворческой операции отказалась.

По словам начальника Генштаба ВС Беларуси Александра Вольфовича, эти маневры пройдут в два этапа. "Будут отработаны вопросы организации, подготовки и проведения миротворческой операции в одном из регионов коллективной безопасности. Учение станет мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, на территории постсоветских стран", - отметил белорусский военачальник. Он объяснил, что имеет в виду. "Это то, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане, да и у нас в стране. Уверен, что такие мероприятия будут остужать те горячие головы, которые подливают масло в огонь и пытаются разжечь на территории суверенных стран беспредел и не дают мирному народу спокойно жить и работать", - заявил Александр Вольфович.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров уточнил, что, помимо военных, к учениям миротворцев привлекут представители других силовых структур, Национальной гвардии, министерств по чрезвычайным ситуациям. "Важно организовать между ними взаимодействие по единым замыслам и единым целям", - отметил генерал. В качестве наблюдателей на учения пригласили представителей Международного Комитета Красного Креста.

Известно, что миротворцы ОДКБ, помимо прочего, потренируются в установлении контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий, совместном отражении нападений на конвои с гуманитарным грузом, разминировании местности, содействии в восстановлении мирной жизни, а также охране и обороне критически важных объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности были созданы в 2010 году. Их главная задача - разведение противоборствующих сторон и установление мира как внутри организации, так и вне ее пределов, если на то будет решение высшего руководства стран - участниц Договора. Учения миротворцев, начиная с 2012-го, проводятся ежегодно на территории одной из стран ОДКБ, куда ныне входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.