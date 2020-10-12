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12.10.2020 12:33
Рубрика: Власть

В Госдуме обсуждают оборудование больничных палат видеокамерами

Текст: Татьяна Замахина

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных видеокамерами. Позже это предложение поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

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Об инициативе на эту тему, отправленной главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает RT. В своем обращении Иван Сухарев напомнил о случаях, когда тяжелобольным пациентам в больницах не оказывали помощь, потому что не было возможности вызвать персонал.

Кроме камер видеонаблюдения, он также предложил установить в палатах кнопки экстренного вызова (там, где это еще не сделано).

Кнопки уже есть в клиниках, а видеокамеры - пока только "в серьезных больницах", отметил Федот Тумусов. Он согласился с коллегой по Госдуме, что все палаты, где лежат тяжелобольные, "можно было бы ими обеспечить". Это, по его словам, сделает более эффективным реагирование на критические ситуации.

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