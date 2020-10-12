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12.10.2020 18:37
Рубрика: Общество

В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Определены победители конкурса инженерных решений школьной лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Четыре команды стали победителями: команды школы № 93 и лицея № 23 города Кемерово, команда Самарского лицея "Технический" и команда школы деревни Красная Подгора Республики Мордовия. Их проекты признаны лучшими для топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Еще 5 команд получили призовые места.

Всего в соревнованиях приняли участие школьники 6-11 классов из 26 регионов России. Ребята, которые вышли в финал, показали реальные действующие устройства, связанные с новыми технологиями производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергий.

В Москве стартовал финал международного инженерного чемпионата "CASE-IN"

- Среди участников есть ребята, которые сами спроектировали устройство для просмотра показаний мультиметра для безопасной работы электриков, робота - разведчика труднодоступных территорий, умный электросчетчик с расширенным функционалом, систему мониторинга климата в помещениях и другие устройства. Уверен, все проекты найдут применение в жизни. И призы ждут не только четверку победителей. Все ребята получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 19 вузов страны. Кроме того, их пригласят на тематическую смену #ВместеЯрче. Она будет проходить в онлайн-формате с 11 по 24 ноября на базе всероссийского детского центра "Смена", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

По словам основателя и сопредседателя оргкомитета чемпионата "CASE-IN" Артема Королева, "участие в конкурсе инженерных решений - это возможность развить навыки научно-технического творчества, научиться работать в команде и презентовать свои идеи авторитетным экспертам". "Это первый шаг к осознанному выбору будущей карьеры, связанной с точными науками и инженерно-техническими специальностями", - сказал Артем Королев.

Особый интерес юные изобретатели проявили к ветроэнергетике: на суд жюри были представлены ветрогенератор для работы в вентиляционных трубах, модель летающего ветрогенератора и ветрогенератор, способный использовать одновременно энергию ветра и энергию воды.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Проекты школьников оценили эксперты - представители отраслевых компаний и технических вузов России. Результаты конкурса были подведены в трех возрастных группах и в двух номинациях: с применением микроэлектронных компонентов и без применения микроэлектронных компонентов.

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