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12.10.2020 20:24
Рубрика: Экономика

Автомобиль в тумане

В МЧС предупредили о росте аварий на транспорте
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Техногенные аварии и происшествия на транспорте выходят на первый план по возможным угрозам. Такой прогноз на предстоящую неделю составили ученые из МЧС России.

Они предупредили региональные власти о высокой вероятности роста ДТП и затруднений в работе аэропортов и вертолетных площадок в связи с туманами. Сплошное "молоко" возможно на пониженных участках местности на территории Сибирского и Уральского федеральных округов.

Фото: Константин Завражин
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Погодные факторы будут определять характер угроз также в Ростовской области и Калмыкии. Там туманов не прогнозируют, но на возможные аварии могут оказывать влияние пыльные бури и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этих негативных факторах спасатели предупредили прежде всего минтранс.

В МЧС составили подробную карту с трассами, на которых возможен рост аварий, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Сейчас резкое понижение температур пришло на юг Сибири. В Бурятию, например, заглянула настоящая зима. Но снежный покров лег не везде ровным слоем. Это может создать у водителей ложное впечатление повременить с переобуванием своих автомобилей на зиму. Поэтому в МЧС предупреждают всех автомобилистов быть предельно осторожными на дорогах.

Низкие температуры могут оказать влияние и на рост аварий на объектах ЖКХ, а также на северных приисках, артелях старателей, золотодобывающих и оловодобывающих рудниках. Такие аварии уже случались в прошлом именно в это время года и могут повториться теперь. В связи с этим МЧС рекомендует надзорным органам проверить все эти объекты.

Экономика Транспорт Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС

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