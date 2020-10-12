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12.10.2020 20:38
Рубрика: В мире

В Мексике впервые выявили и грипп, и коронавирус у одного пациента

Текст: Юрий Когалов

Первый случай двойного инфицирования выявили в Мексике. Как передает EFE, у 54-летней женщины был диагностирован одновременно и грипп, и коронавирус.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как рассказал эпидемиолог Хосе Луис Аломиа, первые симптомы коронавируса у пациентки начали проявляться в конце сентября, в связи с чем ее госпитализировали, и уже в больнице выявили COVID-19. А спустя несколько дней у нее обнаружили грипп. Впрочем, у этого может быть логичное объяснение. По словам эксперта, организм женщины был ослаблен различными заболеваниями (аутоиммунными, раком, ожирением и хроническим заболеванием легких).

Примечательно, что данный случай был выявлен в результате преднамеренного поиска COVID-19 и гриппа, который проводили различные медицинские учреждения в преддверии сезона гриппа. Эксперты опасаются, что сочетание двух вирусов - синдемия - создаст серьезную нагрузку на систему здравоохранения, и та может не выдержать.

Согласно последним данным, в Мексике зарегистрировано свыше 83 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Власти страны уже заплатили США свыше 180 миллионов долларов за вакцину, которая еще не готова, но при помощи которой планируется привить порядка 20 процентов жителей, в основном медработников и представителей наиболее уязвимых слоев населения.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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