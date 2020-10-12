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12.10.2020 16:53
Рубрика: Происшествия

В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию после падения на него шкафа

В Москве ребенка экстренно госпитализировали с травмой головы и повреждениями внутренних органов после того, как на него упал шкаф, сообщает KP.RU.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
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Это произошло в квартире в одном из домов по Харьковской улице в Москве, где ребенок проживает с мамой. Мальчик на короткое время остался без присмотра и опрокинул на себя мебель.

Ребенку диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота с повреждением внутренних органов. Он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение, сейчас врачи борются за его жизнь.

Полиция проводит проверку по факту получения малолетним серьезных травм дома. Правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи

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