В нацпроекте планируется увеличить долю строительства частных домов

Соотношение объемов строительства многоквартирного и индивидуального жилья в паспорте нацпроекта планируется скорректировать. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на круглом столе в Совете Федерации о перспективах развития индустриального строительства индивидуальных жилых домов.

В правительстве считают, что увеличить объемы строительства до 120 млн кв.м жилья ежегодно к 2030 году невозможно, не развивая индивидуальное жилищное строительство, подчеркнул Стасишин. Паспорт нацпроекта, скорее всего, будет скорректирован: если раньше предполагалось строительство 80 млн кв.м многоквартирных домов и 40 млн "квадратов" ИЖС, то в ближайшем будущем показатели ИЖС, по-видимому, будут увеличены как минимум на 10 млн кв.м.

Основная проблема с развитием ИЖС сейчас, по словам многих выступавших, в том, что банки неохотно выдают кредиты на такое строительство, поскольку не уверены в ликвидности строящегося жилья. "Жилые дома, которые возводятся без каких-либо проектов, типовых решений - гораздо менее ликвидны по сравнению с многоквартирными домами, где банк знает, что в случае чего залог можно реализовать на рынке", - пояснил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Банк ДОМ.РФ сейчас реализует пилотную программу по кредитованию приобретения и строительства индивидуального жилья в зонах комплексной застройки, рассказал Гольдберг. При первоначальном взносе в 20% кредиты выдаются по ставке от 8,6%, что сопоставимо со стандартными кредитами на квартиры. "Мы смогли снизить риски за счет использования аккредитива, - пояснил Гольдберг. - Застройщик получает средства поэтапно после выполнения значительной части работ. Таким образом механизм становится максимально похожим на стандартные средства защиты, применяемые в многоквартирных домах - эскроу-счета. Аккредитив выступает аналогом эскроу-счета".

Пока же даже по программе "Сельской ипотеки" более 90% сделок касаются приобретения жилья в многоквартирных, хотя зачастую и малоэтажных, домах, сообщил представитель Минсельхоза Максим Боровой. Опросы показывают, отметили участники заседания, что 73% жителей хотели бы иметь свой дом или хотя бы жить в таунхаусе. Однако пока средняя высота новостроек в стране - 17 этажей, средняя квартира - всего 45 кв.м.

Минпромторг отметил также засилье "серых" бригад в сфере строительства индивидуальных домов, что тоже не повышает качество строительства и ликвидность домов. Министерство предложило ввести реестр компаний, работающих на этом рынке. Банки, убедившись, что компания включена в реестр, могли бы оценивать ее как добросовестную и тем самым снижать риски невозврата средств заемщиком и проценты по кредиту.